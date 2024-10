Voldaan gevoel na spectaculair EGM – Geldrop Hippique

Het was een strijd op het scherpst van de snede, wat zeker niet ten koste ging van sportiviteit en waarbij paardvriendelijkheid de boventoon voerde. De organisatie juicht dit ontzettend toe en merkt op dat het niveau van rijden de laatste jaren sterk is verhoogd. “Gelukkig zijn de rijders ervan doordrongen dat ook de mensport onder een vergrootglas is komen te liggen bij het grote publiek”, aldus voorzitter Ties van Gog

Enkelspannen

Bij de enkelspan pony rubriek was de suprematie voor Jack Lamers uit het Belgische Hamont, die ondanks een bal in de tweede manche Joris Lauwers en Chantal van der Wijst voor wist te blijven. Vierde en vijfde werden Brigitte Janssen en Ger Verstegen.

Brent Janssen heerste bij de enkelspan paard rubriek met twee nulrondes. Dat deed ook Jeffrie Scholten, maar zette twee seconden meer op de chronometer. Derde werd Jack Lamers. Poort 9 was voor menig deelnemer een lastig te nemen horde, vooral door de gekozen route naar deze poort.

Tweespannen

Bij de tweespan paarden was de hoogste trede van het “schavot” voor Niels Vermeulen, die nog maar nauwelijks tijd had gekregen om het overlijden van hun familiepaard Vincent te verwerken. Toch won hij met overmacht in deze rubriek, op vijftien seconden gevolgd door Patrick Engelen. De derde trede werd veroverd door Johan van Hooijdonk.

Het meest spannend was het toch weer in de tweespan pony groep. De trouwe groep van deelnemers werd aangevuld door Sjoerd Lenssen, die de eerste plaats wist te veroveren. Op maar liefst twaalf seconden eindigde Dennis Rijntjes, ondanks zijn twee nulrondes, op een tweede plaats. Derde met vier strafseconden vanwege één bal, werd Sam Couwenberg.

Vierspannen

Van de negen vierspanponymenners kwamen er zeven uit België. Het is daarom niet vreemd dat het podium gesierd werd door andere kleuren dan het rood, wit en blauw. De nummer één en twee hadden beiden vier strafsecondes in de eerste manche. Kenny Kanora legde de twee manches in totaal twee seconden sneller af dan zijn landgenoot Bernd Wouters. Johan Beliën werd derde.

Bij de vierspannen paarden was de deelname gering; Bruno Taveniers had weinig te duchten van zijn tegenstanders en won deze rubriek.

Wie de jeugd heeft ,,,,,

De familie Vorstenbosch had drie jeugdige ijzertjes in het vuur: Teun, Fleur en Puk. Verder namen deel: Ilse Looijmans, Carlijn Kuenen, Farah Lemmens, Lienke Cuppens, menteam BTR en Celine Bakker. De negen jeugddeelnemers werden allemaal op gelijke wijze beloond met een lint, een drinkbeker van de sponsor en een mooie leuke prijs, die uitgezocht mocht worden. Vol trots werd hun ereronde verreden onder luid applaus van familieleden en het overige publiek.

Huldiging voor Piet en Lies Peepers

Tijdens een middagpauze werden de uitgenodigde Lies en Piet Peepers vanuit de VIP de piste in begeleid om door EGM-voorzitter Ties van Gog en Geldrop Hippique – voorzitter Theo Linssen gehuldigd te worden. Piet en Lies zijn dit jaar gestopt met de wedstrijden. Ze waren trouwe deelnemers aan de indoorwedstrijden van EGM met vele podiumplaatsen in combinatie met hun legendarisch Colorado. Ook kreeg de EGM het voor elkaar dat zij in het jaar 2000 het recreatieve rijden gingen verruilen voor de samengestelde men-wedstrijdsport. De ereronde werd verzorgd door het Friese vierspan van Peter Willems uit het Belgische Pelt. Lies en Piet reageerden geëmotioneerd door deze verrassing: “Dank je wel, wat was dit geweldig … echt een verrassing. Ik had een brok in mijn keel dat jullie dit voor ons gedaan hebben, super en nogmaals … dankjewel! ” , aldus Lies en uiteraard ook namens Piet.

De EGM is blij met alle complimenten van de deelnemers en kijkt met trots terug op een zeer geslaagd EGM – Geldrop Hippique.

Klik hier voor alle resultaten

Piet en Lies Peepers worden gehuldigd