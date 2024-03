Volle dag dressuur en vaardigheid in Bornem

De menners hadden enthousiast ingeschreven voor de wedstrijd en het was dan ook een volle dag, met twee dressuurringen en een vaardigheidsparcours. De Schelderuiters waren gastheer.

Eerste buitenwedstrijd

Dit is in Vlaanderen de grootste PSV-club van wedstrijdmenners. Secretaris Cathy Dalemans was nauw betrokken bij de organisatie: “Vooraf viel er veel regen, dus het was wel even spannend of het allemaal doorgang kon vinden. Onze club kent veel fanatieke wedstrijdmenners, een aantal daarvan heeft ingeschreven voor de internationale wedstrijd in Exloo en dan was dit een mooie gelegenheid om de proef te oefenen met pony’s of paarden. Zo’n eerste buitenwedstrijd is toch weer een beetje aftasten en proberen.”

Geen klassement

Er reed van alles mee, van jonge kinderen met hun pony tot Glenn Geerts met zijn prachtige vierspan Vossen. Voorzitter van de club, Eric van Praet was ook de hele dag in touw. Zoon Nico startte in het staartje van de dag en trof het dus minder met het weer. Er werd geen klassement opgemaakt, maar de menners kregen wel een beoordeling mee en weten voorlopig weer waar ze aan kunnen werken. De publieke belangstelling was goed te noemen en in een gezellige sfeer werden de resultaten besproken. Een aantal onvermoeibare dames bakten heerlijke pannenkoeken en deze vonden dan ook gretig aftrek. Kortom een prachtig begin van een mooi, nieuw menseizoen!

