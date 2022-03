Volle menkalender bij PSC De Dijkgraaf

In het weekend van 23 en 24 april wordt er op zaterdag hindernistraining gegeven en organiseert het team van De Dijkgraaf op zondag een ‘Ride and Play’, een buitenrit rond Ouddorp met behendigheidsspelletjes.

Op zondag 1 mei en op zaterdag 9 juli, vinden er twee minimarathons plaats en de eerste KNHS dressuur/vaardigheidwedstrijd wordt op 19 juni georganiseerd. De laatste zondag van augustus, de 28ste, staat in het teken van een Ride and Run en de kalender wordt een week later, op zaterdag 3 september afgesloten met een Menspektakel.

Tussen deze evenementen door is er ruimte voor diverse clinics, maar de datums hiervan staan nog niet vast. De evenementen van PSC De Dijkgraaf en meer informatie daarover staan allemaal in de kalender op Hoefnet.

Klik hier voor de eerstvolgende hindernistraining op 23 april

flyer