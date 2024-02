Volop spanning in de competitie om de Noordercup!

“De puntenverschillen in sommige rubrieken zijn zó klein dat er, met twee wedstrijden voor de boeg waaronder de finalewedstrijd, nog van alles kan gebeuren.” vertelt de voorzitter enthousiast.

De afgelopen maanden werd er in Franeker, Roden, Steenwijkerwold, Sonnega, Groningen en Vinkega gestreden in de minimarathon om de eer en de punten. Om in aanmerking te komen voor de Noordercup moeten de menners tenminste vier competitie-wedstrijden gereden hebben. De eerstvolgende wedstrijd, en tevens laatste wedstrijd vóór de Finale, is op 17 februari in Burgum.

Tjidde vervolgt: “Wanneer je nog niet voldoende wedstrijden gereden hebt, is deze wedstrijd de laatste kans om aan de vier wedstrijden te komen en natuurlijk om nog extra punten te behalen.

En dan op 16 maart is het zover, de grote Finale in ’t Zandt! Tijdens de finale tellen de punten dubbel mee, dus er kan nog van alles gebeuren. In elke rubriek zijn de verschillen zo klein dat er meerdere menners kans maken op de Noordercup!”

Klik hier voor informatie over de eerstvolgende wedstrijd in Burgum en de tussenstand

Klik hier voor informatie over de Finale in ’t Zandt