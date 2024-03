Voorjaarsgevoel en ‘veel zin in!’ tijdens Voorjaarsmarathon in Boxtel

De impulswedstrijd in Boxtel is één van de eerste outdoor-evenementen van het seizoen, waarbij de meeste menners de conditie van hun paarden testen en opbouwen. Zo gebruikte afgelopen zondag de ene rijder het parcours, ontworpen en gebouwd door Johan van Zeeland, Perry Hendriks en Stefan Smits, om te kijken waar de combinatie staat, maar reed de ander slechts enkele hindernissen om nieuwe of jonge paarden te laten wennen. Sommige paarden waren onder de indruk van de entourage en was het voor hen al voldoende om ze te laten kennismaken met een evenement als dit.

De organisatie en de veertig vrijwilligers genoten samen met het publiek van de rijders en de gemoedelijkheid van de wedstrijd. Zij kijken uit naar het nieuwe outdoorseizoen!

