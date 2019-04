Voorjaarsmarathon Udenhout: nog enkele startplaatsen vrij

Deze impulswedstrijd is in de plaats gekomen van de jaarlijkse oefendag bij ‘De Brem’ . De vaardigheid is buiten, waarna aansluitend het wegtraject gereden wordt. Enkele hindernissen bevinden zich in de mooie rijhal van RSV St. Lambertus en zijn goed te zien vanuit de kantine van Manege de Vierhoeven. De overige hindernissen staan buiten.

Het ruime parcours is geschikt voor iedereen en alle aanspanningen, van jong tot oud, ervaren of onervaren.

Er zijn nog enkele startplaatsen vrij! Deelname kost € 20,– per aanspanning en voor leden van MV de Postkoets € 10,–.

Inschrijven kan via Mijn KNHS of door een mail te sturen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven