Voorlaatste indoormarathon EGM – IMC verreden in Heeze

Het parcoursbouwerteam onder leiding van Ties van Gog had in de grote hal van Manege Meulendijks in Heeze een snel parcours neergezet met vijftien poorten, waaronder drie meervoudige hindernissen.

Dat het een goed parcours was, bleek uit het feit dat de gemaakte fouten in elke rubriek anders waren. Bij de enkelspan paarden was de, in een hoek opgestelde, poort 11 in zowel de eerste als de tweede manche ‘favoriet’ om een balletje te laten vallen, maar over het algemeen waren de weinige foutjes verdeeld over het parcours. Mooi om te zien dat de meeste menners zich in de tweede manche zowel in de gereden tijd als in de vermindering van het aantal foutjes verbeterden.

De ontknoping van de Indoor Men Competitie 2022 – 2023 volgt in het weekend van 11 en 12 februari, wanneer de laatste wedstrijd wordt verreden.

Klik hier voor alle uitslagen

Amy Michielsen met Flair