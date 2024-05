Vraagprogramma CAI Gaasterland – Harich bekend

De voorbereidingen op het terrein zijn inmiddels ook in volle gang. De waterbak is opgeschoond en in twee hindernissen zijn nieuwe dwarsbalken aangebracht. De organisatie kijkt uit naar de allereerste internationale wedstrijd, dat voor de Nederlanders tevens dient als Nederlands kampioenschap voor de enkel- en tweespan paarden.

Klik hier voor het programma en het jurykorps

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.