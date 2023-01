Vrijwilligers gezocht voor nationale & internationale wedstrijd Kronenberg

De internationale wedstrijd is van 12 tot en met 16 april. Volgens het voorlopige programma is 12 april de keuring, gevolgd door de dressuur op 13 + 14 april en 15 + 16 april wordt marathon en vaardigheid verreden.

De nationale wedstrijd is het districtskampioenschap voor Mendistrict Zuid en begint vrijdag 19 mei met de dressuur klasse Z. Zaterdag 20 mei rijden de overige klassen de dressuurproef én staat de vaardigheid voor alle klassen op het programma. 21 mei wordt de marathon verreden.

Aanmelden

Heb jij op een van bovenstaande dagen tijd en lijkt het je leuk om mee te helpen of heb je nog vragen? Meld je dan aan, of neem contact op met de organisatie via [email protected].