Warm, maar zeer geslaagd Horsedriving Wenum Wiesel

Op vrijdag druppelde het parkeerterrein vol van waaruit je een prachtig uitzicht had op de hindernissen. Alles was in de puntjes geregeld; grote gele borden zorgden dat de deelnemers op de goede plek het terrein op kwamen en waar ze verwelkomd werden door de gastvrouw zelf. Een gezellig strodorp in het midden van de wedstrijd met een groot springkussen zorgde voor extra gezelligheid.

Zaterdag dressuur en vaardigheid

In drie ringen werd de dressuur verreden. Het deelnemersveld was sterk en de punten lagen soms dicht bij elkaar. De beste score van de dag werd gereden door Sanne Mos in de klasse enkelspan pony L die een prachtige 43,50 strafpunten reed.

De vaardigheid was mooi uitdagend. Met een dubbele zig-zag en vier oxers reden er weinig menners foutloos en binnen de tijd waardoor er meteen verschuivingen in het tussenklassement ontstonden.

Vervroegde prijsuitreiking na de marathon

Zondag was de marathondag. De temperaturen kwamen die dag weer boven de 30 graden uit dus was er gezorgd voor extra waterpunten. Het A – traject werd aan de rand van de kroondomeinen gereden dus lekker onder de bomen. Hoewel de bodem in de hindernissen erg fijn was maakte de benauwde hitte de wedstrijd toch zwaar, maar de juryleden en de veterinair hielden alles in de gaten. In enkele hindernissen was extra verkoeling met sproeiers in H4 en de waterbak volgde in H5.

Helaas was aan het einde van de dag heel slecht weer voorspeld. De organisatie vervroegde de prijsuitreiking van de klasse L naar het begin van de middag zodat deze deelnemers al naar huis konden. De M en Z – rijders moesten iets langer wachten maar konden precies voor de regen naar huis.

Ondanks het snelle einde aan de wedstrijd vanwege het slechte weer kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagd weekend!

Klik hier voor de uitslagen

Roy Thijssen