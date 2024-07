Warme temperaturen tijdens DK dressuur en vaardigheid Mendistrict Noord

B dressuur op vrijdag

Hoewel het best warm was deze dagen, had de organisatie het goed voor elkaar. Er waren genoeg schaduwplekken voor de paarden en pony’s en er waren voldoende waterpunten voor mens en dier.

Op de vrijdagmiddag en -avond werden de B-dressuurproeven voor de enkelspannen verreden. Voor de minder ervaren paarden en pony’s en menners was dit erg fijn, omdat ze zo in een mooie rustige omgeving konden rijden.

Vaardigheid en hogere klassen op zaterdag

Op zaterdag reden ’s ochtends eerst alle paarden en ’s middags was het de beurt aan de pony’s. Er werd gereden in vier dressuurbanen en één vaardigheidsparcours. Elke deelnemer reed twee dressuurproeven, die beoordeeld werden door twee juryleden. De resultaten van de beide proeven werden bij elkaar opgeteld om het kampioenschap te kunnen bepalen.

Tickets voor de Hippiade

Tijdens de kampioenschappen werden ook de tickets voor de Hippiade op 13 augustus verdeeld. Voor de afvaardiging heeft de KNHS een verdeelsleutel opgesteld, om te kunnen bepalen hoeveel deelnemers er per rubriek naar Ermelo mogen. In de dressuur geldt bovendien de vereiste om een gemiddelde score van minimaal 60% te behalen.

Klasse B

Daniëlla Smit won met haar paard de klasse B met overmacht, met een percentage van maar liefst 74%. Ze mocht zich dan ook de terechte kampioen van deze rubriek noemen.

Bij de pony’s was Tetske Douma erg goed in vorm. Zij startte twee pony’s in deze rubriek en werd niet alleen reservekampioen, maar legde ook beslag op de derde plek. Het kampioenschap ging echter naar de uit Noord-Holland afkomstige Ellen Wijdenes.

Spannend in de klasse L

In de klasse L was het niet direct duidelijk naar wie het kampioenschap ging. Zowel bij de paarden als bij de pony’s, werd de eerste proef door een andere deelnemer gewonnen dan de tweede proef en kon het kampioenschap nog alle kanten op. In de ene proef was Koerina Dijkstra het beste en in de andere proef ging de winst naar Liesbeth van de Wal. Uiteindelijk was er maar een minimaal verschil tussen de beide menners en ging de winst naar Liesbeth van de Wal.

Bij de pony’s was het zelfs nog anders. Miriam van Til won de eerste proef, maar werd derde in de tweede proef. Maaike Combee legde twee keer beslag op de tweede plaats, wat haar uiteindelijk het kampioenschap opleverde. Miriam moest genoegen nemen met het reservekampioenschap.

Marrit de Vries en Carolien Fischer winnen klasse M

In de klasse M paarden liepen de resultaten uit de eerste en tweede ring nogal uiteen. Dankzij de hoge score in de eerste proef was het totaalresultaat van Marrit de Vries het best van alle deelnemers en dat zorgde ervoor dat het kampioenschap naar haar ging en dat Marleen van Eijk genoegen moest nemen met het reservekampioenschap.

Bij de pony’s won Carolien Fischer de beide proeven, wat er automatisch voor zorgde dat ze ook de kampioenstitel op haar naam mocht schrijven.

Udo de Haan succesvol in de hoogste klassen

Udo de Haan was bij de paarden zeer succesvol in de twee hoogste klassen. Waar hij in de klasse Z reservekampioen werd achter Cees de Haan, kon hij in de klasse ZZ het kampioenschap ruim op zijn naam schrijven en moest Paul Versluis genoegen nemen met het reservekampioenschap.

Bij de pony’s werden de klassen Z en ZZ in handicap verreden. Het was Ellen Wijdenes (ZZ), die hier haar tweede kampioenstitel in ontvangst mocht nemen. Hindriëtta Lamein (ZZ) werd reservekampioen.

Dubbelspanrubrieken in handicap

Zowel bij de paarden als bij de pony’s werden de dubbelspanrubrieken in handicap verreden.

Bij de paarden was er een splitsing tussen de B/L en M/Z/ZZ, waarbij er in de hoogste klassen helaas onvoldoende deelnemers waren voor een kampioenschap. Winnaar van deze rubriek was Ito Werkman. In de klasse B/L ging de kampioenstitel naar Harry Streutker.

Bij de pony’s waren alle klassen samengevoegd en ging de kampioenstitel naar Petra Hoeksema.

Vaardigheid: weinig foutloze rijders bij de paarden

Bij de paarden waren er maar weinig deelnemers die er in slaagden om het parcours foutloos af te leggen.

Zowel in de klasse L, M als Z/ZZ was er telkens maar één deelnemer die foutloos wist te blijven en hiermee het kampioenschap op zijn/haar naam wist te schrijven.

In de klasse L was dat Ria Hettinga, in de klasse M Gerda Grijpstra en in de klasse Z/ZZ Paul Versluis.

Bij de dubbelspannen bleven helaas niet alle ballen liggen. Bij Tsjerk de Jong (klasse L) vielen er slechts twee ballen, wat hem het beste resultaat opleverde en daarmee ook de kampioenstitel.

In de klasse M/Z, zette Harry Streutker het beste resultaat neer, eveneens met twee afgeworpen ballen.

Veel pony-combinaties in de vaardigheid

Bij de pony’s verschenen er veel deelnemers in de ring bij de vaardigheid. Zeker de klasse L was een heel grote groep. Van deze groep mochten er vijf deelnemers door naar de barrage. Er was er echter maar eentje, die ook de barrage foutloos wist af te leggen. Julia Reinink was dan ook de terechte kampioen in deze grote rubriek. Reservekampioen werd Nathalie Ruardy.

In de klasse M slaagden er twee deelnemers in om de barrage te bereiken. Zowel Anouk Versluis als Janneke Gelderman lukte het niet om ook de barrage foutloos te rijden. Bij Anouk rolde er één balletje en bij Janneke waren dat er twee. Zodoende ging het kampioenschap naar Anouk en het reservekampioenschap naar Janneke.

In de samengevoegde klasse Z/ZZ liet niemand alle ballen liggen. Zowel de kampioen als reservekampioen lieten twee ballen vallen. Petra Hoeksema was net ietsje sneller en haalde hiermee haar tweede kampioenstitel van de dag binnen en verwees Bianca ten Hoeve naar de tweede plek en dus reservekampioen werd.

Flinke strijd bij de dubbelspannen

Bij de dubbelspannen werd er flink gestreden om de titels. Er werden mooie foutloze rondes gereden en snelle barrages.

Dat Petra Hoeksema goed in vorm was, was al opgemerkt. Zowel in de klasse L als in de klasse M reed ze zowel een foutloos basisparcours als een foutloze barrage. In de klasse L reed ze zo’n snelle barrage, dat ze hiermee de kampioenstitel op haar naam schreef en Hindriëtta Lamein genoegen moest nemen met het reservekampioenschap.

In de klasse M was Nathalie Ruardy ook twee keer foutloos. Zij was in de barrage net iets sneller dan Petra, zodat zij deze rubriek op haar naam wist te schrijven en Petra hier reservekampioen werd.

Klik hier voor alle uitslagen