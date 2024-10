‘Warming up’ voor het indoorseizoen opnieuw in Zwartewaal

Naast gastheer Koos de Ronde staan klinkende namen op de deelnemerslijst: meervoudig wereldkampioen Boyd Exell uit Australië, Europees kampioen Bram Chardon, de Belgische toppers Dries Degrieck en Glenn Geerts komen aan de start, maar ook de Duitsers Georg von Stein en Michael Brauchle gaan zich opmaken voor de reis naar Zwartewaal.

Koos de Ronde vertelt: “Het begon ooit met een simpele training-idee, thuis kunnen je paarden namelijk nog zo goed zijn, je moet ook kunnen trainen met muziek, publiek en nog belangrijker: competitie. Dus nodigde ik mijn collega’s uit voor onze eerste indoor in oktober om een soort wereldbekerwedstrijd na te bootsen. Dat is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een supergaaf evenement met meer dan twintig vierspannen uit zeven landen! Het is altijd een heleboel werk, we proberen voor iedereen en voor elk niveau een zo’n fijn rijdbaar parcours te bouwen. En het werkt. We strijden echt voor de ultieme eer en het publiek dat Zwartewaal in grote getale weet te vinden, is altijd uitzinnig”, aldus Koos.

Jeugd heeft de toekomst

Indoor Zwartewaal heeft veel meer rubrieken dan alleen de vierspannen. Op vrijdagavond worden de eerste rubrieken verreden en ook zaterdag overdag komen zowel enkel-, als tweespannen aan de start. Ook de jeugdrubriek heeft altijd een speciaal plekje in Zwartewaal. Koos: “Onze drie kinderen zijn ook ooit begonnen met het rijden van indoors hier. Nu rijden Anna en Pieter mee in de tweespanrubriek en is Julia mijn vierspangroom. Hoe leuk is het dat Glenn Geert’s dochter Marie ook aan de start komt… De jeugd heeft de toekomst!”

Het evenement in het Zuidhollandse Zwartewaal is gratis toegankelijk en ook het parkeren is kosteloos. Vanaf vrijdagavond is er mooie sport te zien. Op zaterdag start rond 9:00 uur ’s ochtends de eerste deelnemer. Zaterdag aan het einde van de dag is de ruime rijhal van Stal De Ronde in Zwartewaal het strijdtoneel van de nationale en internationale vierspannen. Voor meer informatie: stalderonde@live.nl . De startlijst zal in de week voorafgaand aan Indoor Zwartewaal worden gepubliceerd op Hoefnet via deze link

Indoor Zwartewaal 2023

