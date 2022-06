Water bij de wijn tijdens Pinksterrit Valkenswaard

’s Morgens vroeg werden de aanspanningen beoordeeld door een jury van de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij, waarbij het erom gaat wie het mooiste en best-passende geheel van koets, paarden en kleding heeft. Van coaches tot een rouwkoets en een boerenwagen, het was een prachtig gezicht. Daarna vertrokken de deelnemers om de twee minuten voor een rit van 25 kilometer richting Borkel.

De organiserende vereniging, Hippische Vereniging Sint Servatius uit Borkel, vermaakte de inzittenden van de koetsen met een puzzeltocht. Deze bestond uit algemene vragen, ‘benader’-vragen (wie zit het er het dichtst bij) en zeventien oude foto’s van personen die herkend konden worden.

In Borkel aangekomen werden de aanspanningen onthaald door jachthoornblazers, een traditie die elk jaar plaatsvindt. Op een weiland bij de Bruggerdijk kregen de in- en opzittenden een lunch met verse aspergesoep en broodjes. Langzaam begon het te regenen en de paraplu’s en regencapes werden tevoorschijn gehaald.

De eerste deelnemers kwamen nog droog aan op het landgoed van Tuigenmaker Van der Wiel, maar het begon hoe langer hoe harder te regenen. Toch waren de deelnemers goed gemutst, zetten de rijtuigen naast elkaar, deelden en wisselden lekkere hapjes en dronken gezellig een glas wijn of champagne, toastend op gastheer Henk van der Wiel. Het was letterlijk ‘water bij de wijn’, maar het deerde de meeste, soms doorweekte, deelnemers en het aanwezige publiek nauwelijks. Een enkele verkleumde aanspanning reed direct na het aanmelden op ‘Post Achel’ door naar het eindpunt. Eén onfortuinlijke aanspanning moest de prachtige Hackney-pony’s op het landgoed uitspannen vanwege mankementen aan een achterwiel van het rijtuig. Later op de middag werden zij opgehaald met een grote vrachtwagen.

Toen de laatste deelnemer vertrokken was richting de prijsuitreiking bij het eindpunt begon het echt te stortregenen, maar bij het Rijtuigenmuseum stond de Familie Van den Heuvel weer gastvrij klaar voor de deelnemers.

Het was een natte, maar mooie tocht!

Uitslagen Pinksterrit

Paarden enkelspan aanspanningen:

1. Mevr. I. Voorn, Sevenum Spider Phaeton 186,25 punten 2. Mevr. M. Thijssen Tahatiere 145.5 punten

Paarden meerspan: 1. Dhr. E. de Meuter, Ternat Roof Seat Break 190 punten 2. Dhr. K. de Quick, Wachtebeke Shooting Break 185,25 punten 3. Dhr. R. Wolter, Schleiden Phaeton – Wagonette 178 punten 4. Dhr. H. Lindemann, Larbsen Doktorwagen 170,75 punten

Mooist geklede vrouw: Mevrouw N. van den Burgt, Meijel

Mooist geklede man: Dhr. H.H. Hansmeier, Kalletal

Chr. V.d. Heuveltroffee: Dhr. K de Quick, Wachtebeke