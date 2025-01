WB Leipzig de laatste kwalificatiewedstrijd voor finale in Bordeaux

Boyd Exell, Dries Degrieck en Bram Chardon zijn al zeker van een finaleplaats in Bordeaux. Koos de Ronde heeft de laatste wedstrijd in Mechelen sterk gereden, maar rijdt in Leipzig met een wild card en is dus afhankelijk van de prestaties van Jérôme Voutaz, Glenn Geerts en Fredrik Persson. Uiteindelijk rijden zes menners de finalewedstrijd.

IJsbrand en Bram Chardon kunnen hun puntentotaal nog verder verbeteren; Duitse rijders Georg von Stein en Anna Mareike Meier rijden net als Koos met een wild card en kunnen geen punten verdienen.

Op vrijdag 17 januari wordt de warming-up ronde verreden om 22.25 uur. De wereldbekerwedstrijd vindt op zondag 19 januari om 12.55 uur plaats, waarna de finalisten bekend zijn.

Tussenstand

De tussenstand na zeven wedstrijden:

Boyd Exell: 30 punten Dries Degrieck: 27 punten Bram Chardon: 24 punten IJsbrand Chardon: 17 punten Koos de Ronde: 17 punten Jérôme Voutaz: 16 punten Anna Mareike Meier: 11 punten Glenn Geerts: 10 punten Georg von Stein: 10 punten Fredrik Persson: 7 punten

De wedstrijd is live te volgen via ClipMyHorse

