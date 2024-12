WB Mechelen: Warming up voor ’thuisrijder’ Dries Degrieck

De Wereldbekerwedstrijd in de Nekkerhal was dit jaar heel speciaal. De wedstrijd werd gesponsord door de Belgische Nationale Loterij en de VLP, waardoor alle balletjes op de pionnen er dit jaar uit als loterijballetje uitzagen in het mooie en snelle parcours, ontworpen door Johan Jacobs.

De twee rijders met een wildcard waren de Belgen Glenn Geerts en Tom Stokmans. Glenn reed een mooie foutloze ronde in een tijd van 131.75 dat hem gisteren op de vierde plaats deed eindigen. Tom debuteerde in het toernooi voor eigen publiek. Hij eindigde op de zevende plaats met enkele balletjes en een tijd van 163.06.

Exact tegelijk

Het gebeurt niet vaak dat twee menners exact dezelfde tijd rijden, maar in Mechelen finishte Jérôme Voutaz, net als Glenn Geerts, op 131.75. De Zwitser liet echter twee balletjes rollen en eindigde op de zesde plaats. De Duitser Georg von Stein reed sterk maar liet helaas het allerlaatste balletje rollen waardoor hij vijfde werd.

Ook bij Bram Chardon viel er een balletje, maar een supersnelle tijd van 127.60 bezorgde hem een plaats in de Drive-off. Hij eindigde met 0.15 seconden boven Glenn Geerts. Volgende rijder Dries Degrieck werd gesteund door het publiek en reed extreem snel en foutloos naar de beste tijd:123.12. Laatste rijder, Koos de Ronde, plaatste zich in de Christmas Arena ook in de top drie met weliswaar een balletje, maar ook een supersnelle tijd.

Dries Degrieck bezig aan een fantastisch seizoen

Tijdens de drive-off begonnen de drie gekwalificeerde menners weer op nul. Koos de Ronde reed ontzettend snel (125.98) maar moest twee balletjes incasseren en eindigde op de tweede plaats. Bram Chardon maakte een kostbaar foutje: na de vierde poort reed hij in de bocht een balletje van poort 8. De bel luidde en Bram kreeg tien strafseconden omdat de hindernis opnieuw opgebouwd moest worden plus vier strafpunten voor het gevallen balletje. Hij eindigde als derde. Bram’s tijd was echter ongelooflijk snel en zonder de strafpunten zou hij slechts 0.92 van de winnende tijd van Dries afgezeten hebben.

Dries Degrieck is bezig aan een goed WB-seizoen met winst in Lyon en Stockholm. Ook tijdens deze eerste ronde was hij in topvorm en reed zich foutloos en snel naar de eerste plaats waarbij hij zich nog met twee seconden verbeterde ten opzichte van de eerste ronde.

Vandaag wordt om 22.00 uur de tweede, afsluitende ronde gereden in deze laatste WB wedstrijd van 2024.

Dries Degrieck rijdt zich naar de winst in de warming-up