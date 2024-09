WK Le Pin 2024: Alle paarden goedgekeurd

Na de loting vanmiddag zijn de landen op de hoogte gebracht van de volgorde waarin ze morgen en overmorgen in de dressuur starten. Van de zestien landenteams opent Luxemburg de wedstrijd; Canada komt als laatste aan de start. Dit is een geschenk uit de hemel voor de Canadese nummer één van de wereld Kelly Bruder, die individueel brons won op het laatste WK in Le Pin in 2022. Zij start als laatste van de 79 deelnemers, dus het wordt spannend tot het eind.

Alle deelnemers mochten vanmiddag op afgesproken tijden enkele minuten met hun aanspanning in de wedstrijdring rijden om de paarden te laten wennen. Naast de menners die zijn gekozen om deel uit te maken van de landenteams (drie per land), nemen dertig menners individueel deel aan dit Wereldkampioenschap.

Om 17.30 uur vond de openingsceremonie plaats en vanavond is ook de traditionele landenavond. De Zwitserse Lea Spring betreedt morgen om 9.00 uur als eerste de piste; de eerste Nederlander (Christiaan Provoost) om 9.30 en de eerste Belg (Etienne Lejeune) om 11.05.

