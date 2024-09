WK Le Pin 2024: Mario Gandolfo wereldkampioen!

De verschillen tussen de top vijf in de individuele ranking waren erg klein voordat de vaardigheid begon. Een bal leverde drie strafpunten op, en dat was genoeg voor de top drie menners voor de medallies van plaats te wisselen. Tony Ecalle, de eerste Fransman die startte, zette een uitstekende prestatie neer en maakte zijn kostbare fout in de marathon goed. Dit gaf de Fransen wat ademruimte. De Duitse Anne Unzeitig kwam uit de arena met strafpunten voor het overschrijden van de toegestane tijd, een ‘zegen’ voor zowel de Zwitsersen als de Fransen. Haar landgenote, een van de opkomende talenten van Duitsland, Ciara Schubert, kreeg enkele strafpunten en zakte een paar plaatsen in het eindklassement. Fun fact: alle drie de Duitse team rijders hadden ook bij de jeugd U25 kunnen rijden, maar hebben ervoor gekozen tussen de senioren te starten. Talenten om in de gaten te houden dus!

Noch Stefan Ulrich noch Mario Gandolfo maakten fouten, waardoor Zwitserland de bronzen medaille won. De spanning was op zijn hoogtepunt toen Marion Vignaud als laatste de arena betrad. De menner uit Bourgondië, zilverenmedaillewinnaar op het laatste WK (2022, ook in Le Pin au Haras), wist dat ze, door de dubbel foutloze ronde van Mario Gandolfo, zich niets kon permitteren. Alles verliep perfect tot aan de laatste poort. Ze was tien seconden binnen de toegestane tijd maar liet haar paard helaas First Quality in de laatste poort te vroeg vertrekken naar de finish. Door de gevallen bal schoof Mario Gandolfo op naar de gouden plaats. Het Zwitserse team was door het dolle: ze wonnen drie medailles! Het is de eerste keer dat de individuele goude medaille naar een Zwitserse menner gaat (Michael Barbey, lid van het Zwitserse team dit weekend, won zilver in 2012 in Lezirias, Portugal).

Frankrijk herhaalde zijn prestatie van 2022 met de teamtitel en individueel zilver, voor Marion Vignaud. Duitsland, dat sinds 2016 niet meer op het podium heeft gestaan, pakte het zilver met het team, met 0,9 punten voorsprong op Zwitserland, dat brons pakte. De beste Nederlandse resultaat was een 12de individuele plaats door Larissa Jansma met Dandy Jane, een hele mooie presentatie en ze eindigde ook nog op de vierde plaats in de vaardigheid! Nederland eindigde op de dertiende plaats in het landenklassement.

Klik hier voor alle uitslagen.