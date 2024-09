WK Le Pin 2024: Kelly Bruder wint dressuur

Het Franse team heeft de wedstrijd op de best mogelijke manier begonnen. Clément Deschamps, Tony Ecalle en Marion Vignaud, de drie menner die door de Franse teamcoach Felix-Marie Brasseur zijn uitgekozen staan ​​op de eerste plaats in het voorlopige klassement met een voorsprong van iets meer dan 11 punten. Duitsland staat tweede en Zwitserland derde. Het Canadese team, dat voor het eerst in twintig jaar aanwezig is met een team op een WK enkelspannen, staat momenteel op de 4e plaats. Een zeer spannende competitie, waarin pas zondag alles beslist wordt.

Hoewel Kelly Bruder aan kop staat, heeft ze minder dan 4 punten voorsprong op haar concurrenten, Marion Vignaud en Tony Ecalle. Clément Deschamps (FRA) die als eerste stond gisteren, staat na de tweede dressuurdag op een 7e plaats. Zes menners scoorden vandaag minder dan 50 strafpunten, waaronder twee Franse menners. Cindy Benschop heeft de beste Nederlandse prestatie neergezet. Zij scoorde met haar jonge paard Liberty en topscore van 52,57 en staat nu 10e. De beste Belg was Laure Philippot die een mooie zesde plaats behaalde met 48,58 strafpunten.

De marathon van morgen belooft enorm spannend te worden en er staat veel op het spel voor de menners. Johan Jacobs, bekend om zijn uitdagende en mooie hindernissen, stelt de menners op de proef met de prachtig ontworpen acht hindernissen.

