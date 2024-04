Wedstrijden Horses2Fly KFPS outdoorcompetitie 2024 bekend

Opgeven voor de mencompetitie kan via MijnKNHS.

De wedstrijden

4 mei Oudega

2 juni Harich – Gaasterland

14 juni Gorredijk

6 juli Balkbrug

19 juli Garijp

28 juli Koudum

Finale: 7 augustus Tolbert

Udo vier maal winnaar

De outdoor mencompetitie kent met de finale ook een overall kampioen. Afgelopen jaar was de prachtige bokaal na een zinderende finaldag voor Udo de Haan die met Its fan de Kressers (Hessel 480) won. Daarmee won de menner van Het Swarte Paert de outdoorcompetitie voor de vierde keer op rij.

Bron: Phryso.com

Foto: Digishots