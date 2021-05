Weekend vol jeugdtrainingen

Genieten ondanks een enkele bui

In Eext kregen de menners zondag dressuurles van Cornelie de Geijter en vaardigheidsles van specialist Rudolf Pestman. Ondanks een enkele bui waren de omstandigheden perfect en hebben kinderen en ouders genoten.

Bij de familie Pater in Kootwijkerbroek gingen zaterdag 17 aanspanningen aan de slag. De dressuur ging onder begeleiding van Milou Huisman en Jeanette Veldboom. Vervolgens mochten de menners hun dressuurkunsten laten zien in een 40×80 dressuurring waar de proef werd beoordeeld door jurylid René Schuiling. Hij gaf elke combinatie na afloop nog tips mee om het een volgende keer nog beter te kunnen doen.

Nieuwe training al weer gepland

Er werd vervolgens vaardigheid gereden onder leiding van Wim Veldboom. Aansluitend waren er drie marathonhindernissen die onder begeleiding van Melanie van de Bunt werden gereden. Het was dus een intensieve trainingsdag. Menners en organisatie zijn zo enthousiast dat de volgende training al weer in de planning staat. Deze is op 12 juni bij de Eschruiters in Wierden.

Bron: facebook

Het wisselvallige weer mocht de pret niet drukken (foto: Jitske Werkhoven)