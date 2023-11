Werelbekerseizoen begonnen in Lyon

Overmacht voor Boyd Exell

Boyd Exell pakte de start van zijn seizoen tactisch aan. In de eerste ronde reed hij het parcours op een erg gecontroleerd tempo. Hij liet, in tegenstelling tot zijn concurrentie, alle ballen liggen. Alleen Wild Card deelnemer Benjamin Aillaud lukte dat ook.

Boyd reed echter een tijd van 209,37 seconden. Dat was meer dan 30 seconden langzamer dan de snelste tijd, die gereden werd door Dries Degrieck. Voor hem vielen drie ballen.

In de Drive-off toonde Boyd Exell zijn overmacht. Doordat hij in de eerste ronde het meest aantal strafpunten opliep door zijn tijd, startte hij als eerste in de Drive-off. Zijn paarden waren snel, scherp en gefocust. Met de supersnelle tijd van 162,49 en geen gevallen ballen, is hij de winnaar van vandaag.

IJsbrand Chardon kwam dicht in de buurt van de tijd van Boyd, maar voor hem viel helaas ook een bal. Hij eindigde daarom met 169,74 strafpunten en werd daarmee tweede. De derde plaats ging naar Dries Degrieck met zijn foutloze ronde en de tijd van 174,31. Hij werd op de voet gevolgd door landgenoot Glenn Geerts, die iets meer dan één seconde trager was.

Morgen beginnen de menners om 12:50 met de strijd om de wereldbekerpunten

