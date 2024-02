Wereldbekerfinale Bordeaux 2024: Bram Chardon aan de leiding, verschillen minimaal

Het format van de Wereldbekerfinale is iets anders dan bij de kwalificatiewedstrijden. Dat betekent dat er vandaag geen Drive-off gereden werd en daarnaast telt het resultaat van vandaag 50% mee met het resultaat van morgen. Het totaal van deze resultaten bepaalt de winnaar van de Wereldbeker dit jaar.

Koos de Ronde zet snelle tijd neer

Er was vandaag dus geen ruimte om rustig te beginnen, er werd direct op het scherpst van de snede gereden. Wild Card deelnemer Benjamin Aillaud trapte af. Met zijn tijd van 158.63 en twee gevallen ballen opende hij de avond. Vervolgens was het de beurt aan de altijd snelle Koos de Ronde. Hij wist met zijn tijd van 138.89 en één gevallen bal lange tijd bovenaan te blijven te staan.

Dries Degrieck leek daarna goed onderweg om de tijd van Koos te verbeteren. Met zijn split time van 1.75 seconden sneller dan Koos leek hij het te kunnen verbeteren, maar in het tweede deel van het parcours moest hij toch wat inleveren. Hij eindigde foutloos met een tijd van 143.77 seconden.

Ook Michael Brauchle reed aanvallend maar kon, onder andere door zijn kleine hapering voor poort vijf, ook niet tippen aan het resultaat van Koos. Met zijn tijd van 151.62 en twee gevallen ballen moest hij genoegen nemen met 159,62 strafpunten. IJsbrand Chardon presteerde ook zeer sterk vandaag. Met zijn tijd van 139.89 was hij precies één seconde langzamer dan Koos, maar door de twee gevallen ballen eindigde hij erachter.

Koos de Ronde

Bram Chardon en Boyd Exell verbeteren resultaat

Vervolgens was het de beurt aan Bram Chardon en Boyd Exell. Bram ging als een speer, maar moest een bal incasseren in hindernis zes, toen hij van de A naar de B het hout raakte. Zijn split time was 1.64 seconden sneller dan Koos, en dat wist hij vast te houden. Met zijn tijd van 137.71 bleef hij iets meer dan één seconde sneller.

Boyd Exell ging vandaag als laatst van start. Hij wist de druk goed op te voeren met de split time die 1.14 seconden sneller was dan Bram. Boyd reed aanvallend en bleef foutloos, maar eindigde met zijn tijd van 142.75 met één seconde verschil op de tweede plaats. De verschillen zijn dus klein, want Dries Degrieck, Koos de Ronde, Boyd Exell en Bram Chardon staan op twee strafpunten verschil van elkaar. De resultaten van vandaag tellen voor 50% mee morgen, als er gestreden wordt om de felbegeerde Wereldbeker titel.

