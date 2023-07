Wereldkampioenen jureren tuigpaardenwedstrijd in Beekbergen

Hölle en Exell vormen de jury

René van der Kuil verzorgt het deskundige commentaar en zal de paarden en rijders aan het publiek voorstellen. De top van de Nederlandse tuigpaardensport rijdt mee en de deelnemers zullen hun beste beentje voorzetten. Daarom is de jurering van deze wedstrijd in handen van twee wereldkampioenen: Boyd Exell en Martin Hölle. Zij bepalen samen met Bertus van Tergouw wie de trofee wint. De Hongaar Martin Hölle is meervoudig wereldkampioen bij de tweespannen en rijdt graag met tuigpaarden. De Australiër Boyd Exell heeft ook een voorliefde voor het tuigpaard en rijdt tijdens de wedstrijden met zwarte tuigpaarden. Exell woont in Nederland en is sinds 2010 onafgebroken de wereldkampioen vierspan paarden.

Wisselprijs

Bertus van Tergouw is niet alleen de grondlegger van het Paardenspektakel, maar ook een paardenman in hart en nieren en liefhebber van de tuigpaardensport en het Nederlandse tuigpaard. In zijn jonge jaren was hij ook actief als tuigpaardrijder. Voortaan zal er op iedere editie van het Paardenspektakel een wedstrijd om deze prijs zijn.

De deelnemers

Op de startlijst prijken de volgende namen:

Jan Jordans met King (v. Fantijn) – eigenaar J. Jordans

Davy Jordans met Haarman(v. Manno) – eigenaar J. Jordans

Harry van Middelaar met Lanto HBC (v. Delviro) – eigenaar HBC stal

Lambertus Huckriede met Renvyle Imondro (v. Cizandro) – eigenaar F. Fritspatrick

Kevin Huckriede met Kentucky (v. Fantijn) – eigenaar Kevin Huckriede

Nico Calis met Emaire (v. Manno) – eigenaar J. Kramer

Annemiek Calis met Jara (v. Cizandro) – eigenaar J. Kramer

Derk Jan Mekkes met Montréal HBC (v. Idol) – eigenaar HBC stal

Hanneke Mekkes met Roelofsen Horse trucks Jefferson (v. Eebert) – eigenaar Stal Mekkes.

Spektakel

Gezien het sterke deelnemersveld zullen tuigpaardliefhebbers deze wedstrijd niet willen missen. Maar ook voor het overige publiek wordt het een fantastisch schouwspel om de top van de tuigpaardensport door de baan te zien gaan. Het wordt weer klappen en stampen en veel show. Genieten dus van het Nederlandse tuigpaard!

