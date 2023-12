Wereldtop vierspannen te paard bij Kerstindoor Zwartewaal

In 2022 waren naast menners ook ruiters en amazones voor het eerst welkom tijdens de minimarathon in Zwartewaal. Dat bleek een schot in de roos. En daarom werd dit jaar de Kerstindoor bij Stal De Ronde georganiseerd over twee dagen – één dag met alleen ruiters, de tweede dag kwam de mensport ruimschoots aan bod. Uniek was dit jaar dat maar liefst zes vierspanrijders hun paard zadelden en de sportieve strijd aanbonden, waaronder drie wereldbekerdeelnemers. “Sommige mensen denken dat wij alleen maar mennen, maar dit jaar hebben Bram Chardon, Dries Degrieck en ikzelf laten zien dat we ook te paard ons mannetje staan”, aldus Koos de Ronde. Hij hoopt dat volgend jaar nog meer collega’s naar Zwartewaal komen.

Kerstindoor Zwartewaal werd gewonnen door twee amazones: Indy van Eijnatten (paarden) en Ilse Kuenen (pony’s) namen de wisselbekers mee naar huis.

De mensport neemt bij Stal De Ronde vanzelfsprekend een prominente plek in. Dit jaar kende het evenement een wachtlijst en werd het een mooie dag sport. Bij de menners waren het Jordy Reuvers (enkelspan pony’s), Nathalie van der Ende (tweespan pony’s) en Gert Vis van Heemst (enkelspan paard) die de grootste rubrieken wonnen.

Snelheid en accuratesse stonden niet alleen centraal, maar ook de meest originele kerst-outfits werden beoordeeld én beloond. Bij de ruiters was het Annemien Roubos die de jury imponeerde met haar engelenpak, Jacky Scheer had haar aanspanning uitbundig versierd dat zij de hoofdprijs pakte bij de menners.

Klik hier voor de resultaten

Klik hier voor het fotoalbum