Wierden prooi voor Frank van der Vegt

Frank van der Vegt (archieffoto)

De volledige Nederlandse top kwam afgelopen weekend aan de start op de leuke wedstrijd in Wierden, georganiseerd door de Eschruiters. De mooie marathonhindernissen en vaardigheid ontworpen door internationaal level 2 parcoursbouwer Arjan Kleinjan zorgden voor een prima laatste selectiemoment voor bondscoaches Ad Aarts en Harry de Ruyter. Evenals in 2016 toen beide WK’s ook gelijktijdig plaatsvonden, zal Aarts zich tijdens het WK in Kronenberg richten op de enkelspannen terwijl De Ruyter zich concentreert op de paramenners.

Aarts heeft acht startplaatsen te verdelen voor het WK enkelspannen en maakt deze week bekend, wie voor Nederland op eigen terrein aan de start mag verschijnen.

Saskia Siebers won met haar Axel de dressuur en wist met de achtste plaats in de marathon de leiding in het klassement te behouden. Frank van der Vegt werd met zijn 11-jarige KWPN-er Cosmo zesde in de dressuur en wist met een uitstekende marathon op te klimmen naar de tweede plaats. Het verschil tussen Saskia en Frank bedroeg voor de vaardigheid slechts 2,56 punten en na een nagenoeg foutloze vaardigheid van Frank waarin hij slechts een tel te laat finishte, liep de spanning flink op. Bij poort 4 in de vaardigheid rolde er helaas een balletje bij Saskia en ging het oranje lint naar Frank. Eline Houterman reed met haar Vygo een sterke wedstrijd. Na de vijfde plaats in zowel de dressuur als de marathon wist de 22-jarige menster zich ook in de vaardigheid uitstekend te handhaven en werd derde, voor Rudolf Pestman met zijn ervaren Diesel en Anniek Schuiling met Aron.

