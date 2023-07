Wierden spannende selectiewedstrijd WK ponymennen

Onder prima weersomstandigheden maakten de deelnemers er een spannende strijd van. Klaas van der Sande won de dressuur bij de enkelspan pony’s en gaf zijn leidende positie niet meer af. Anniek Schuiling en Marije Willemsen legden hem echter het vuur aan de schenen waardoor de uiteindelijke verschillen minimaal waren. Renate Provoost werd mede dankzij haar nagenoeg foutloze vaardigheid knap vierde.

Zilveren medaillewinnares van 2021 Melanie van de Bunt won bij de tweespan pony’s, voor regerend Wereldkampioene Rodinde Rutjens en Nederlands kampioen Cas Hendriks.

Wereldkampioene Marijke Hammink won de dressuur met haar vierspan pony’s, maar moest in de marathon Jan de Boer nipt voor laten gaan. Ze wist haar koppositie echter te behouden en sloot na de vaardigheid de wedstrijd winnend af. De Boer eindigde met een minimaal verschil op de tweede plaats, voor Rene Limpens.

De winnaars van de dressuur in elke klasse, de snelste tijd in de waterbak per klasse en de beste vaardigheid per klasse ontvingen een passe-partout voor het WK ponymennen, ter beschikking gesteld door de organisatie van het WK in Oirschot.

Binnenkort maakt bondscoach Ad Aarts bekend, welke menners worden afgevaardigd naar het WK, dat van 30 augustus tot en met 3 september wordt gehouden.

Klik hier voor de uitslagen.

Marijke Hammink

