Wijzigingen KNHS-reglement mennen per 1 april

De reglementen zijn nu meer in lijn met de FEI. Als gevolg daarvan zijn de dressuurproeven SWM klasse Z pony meerspannen en vierpannen paard gelijk getrokken met de FEI 3* proef. Daarnaast is onder andere de maximum snelheid in meters per minuut voor tweespan paard klasse Z/ZZ vaardigheid en het aantal versmalde poorten in de vaardigheid aangepast.

Tijdens minimarathons mogen voortaan niet alleen de poorten van een hindernis, maar ook de kegelpoorten voor een tweede keer gereden worden (mits ze daarvoor in de goede volgorde en vanaf de goede kant gereden zijn). Nadat ze gereden zijn worden ze, net als de hindernispoorten, ‘neutraal’. Valt er een bal van een ‘neutrale poort’, levert dit wel strafpunten op. Bekijk hier alle reglementwijzigingen van de minimarathons vanaf 1 april.

Klik hier voor alle wijzigingen van het KNHS-reglement mennen

Bron: KNHS