Wijzigingen Wereldbekerreglement pas in 2022 van kracht

Met name het feit dat de 5 bonuspunten die te behalen zijn op CAIO’s verviel, stuitte op veel weerstand aangezien deze wijziging midden in het kwalificatieseizoen van kracht werd. Er was al een CAIO geweest en een groot aantal vierspanrijders had de aankomende CAIO’s in hun wedstrijdplanning opgenomen.

Voor het indoor Wereldbekerseizoen 2021-2022 gelden dus de reglementen van 2020-2021.

