Wild card voor Michael Brauchle in Wereldbekerfinale Leipzig

Dit wereldbekerseizoen werden er slechts vier wedstrijden verreden (Lyon, Stockholm, Genève en Londen). Hierdoor telde alleen het beste resultaat van iedere deelnemer voor kwalificatie voor de finale in Leipzig. Brauchle viel net buiten de top zes en mag met de wild card dus alsnog starten.

Brauchle neemt het in Leipzig op tegen:

Boyd Exell (Aus) Koos de Ronde (Ned) Bram Chardon (Ned) Glenn Geerts (Bel) Dries Degrieck (Bel) Mareike Harm (Ger)

De parcoursbouw in Leipzig is in handen van de Nederlandse level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman.

