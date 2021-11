Wim te Winkel overleden

Wim was een aangespannen rijder van het eerste uur en heeft veel bijgedragen aan de mensport en het authentiek gerij. Wim was actief vrijwilliger in het hippische verenigingsleven. Ook bekleedde hij in het verleden diverse bestuursfuncties bij aangespannen verenigingen, waaronder Stichting Oud Gerij Winterswijk en Mendistrict Oost.

Veel mensen kennen Wim vooral van zijn actieve deelname aan samengestelde menwedstrijden en de authentieke ritten waar hij aan deelnam met zijn paarden.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies. De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden.

