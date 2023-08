Winnaar ‘My Most MENorable MEN-moment’ Ad Schout: “Een geweldige dag op PSC De Dijkgraaf!”

Op 14 juni was de dag aangebroken dat Ad en zijn partner (en groom) Roos met hun dertienjarige Poolse koudbloedmerrie te gast waren in Ouddorp. Ad vertelt hieronder over zijn belevenissen:

Na een gastvrije ontvangst door Anne en Edwin met koffie en de door ons meegebrachte Zeeuwse bolussen mocht ik eerst met Edwin mee toen hij een tweespan ging trainen. Edwin gaf tegelijkertijd uitleg over zijn bedrijf en zijn filosofie over het trainen van menpaarden. Ondertussen vroeg hij mij wat ik vandaag wilde trainen want de mogelijkheden op dit mooie bedrijf in Ouddorp zijn legio.

Vragen en geven

Mijn aspiraties gaan niet uit naar ruig door hindernissen scheuren maar graag had ik hulp bij het oplossen van wat dressuurmatige problemen. Mijn paard, een dertienjarige Poolse koudbloedmerrie, is sinds drie jaar in ons bezit en wordt recreatief gereden onder het zadel en is aangespannen. Ze heeft echter door haar ijver moeite met ontspannen en daar is Edwin mee aan de slag gegaan. Allereerst keek Edwin toe hoe ik mijn paard losreed maar al snel veranderde hij enkele dingen aan mijn hoofdstel. Onder andere het bit werd een gaatje hoger gehangen en hij maakte een opmerking over mijn neusriem. Tijdens de les werd er niet alleen aandacht aan het paard gegeven, maar zeker ook aan mij want ook ik had spanning. In mijn wens het goed te willen doen bouwde ik ook spanning op en was ik niet duidelijk genoeg in de communicatie met mijn paard. Vragen, maar zéker ook geven, was de steeds terugkerende opmerking van Edwin. Opmerkingen die ik vaker hoor, maar niet vaak genoeg herhaald kunnen worden want ze zijn zo belangrijk: als je paard niet in een ontspannen houding kan werken ontstaan er veel gemakkelijker blessures. Edwin ging ook zelf op de bok zitten, legde nogmaals uit en ik begreep precies wat hij bedoelde.

Meekijken vanaf de grond

Na een gezellige lunch met Anne, Edwin en hun medewerkers mocht ik mee met de training van het vierspan. Eerst werd het achterspan getraind en toen die naar tevredenheid liepen werd er omgespannen naar een andere wagen en werd het voorspan er voor gespannen. Met het vierspan eerst een ontspannen staprondje in het bos aan de overkant van de weg maar al snel werd er gewerkt in de buitenbak, die veel leek op een herhaling van mijn les.

Er werd veelvuldig aandacht geschonken aan ontspanning na aanspannen en de losheid die de paarden daarvan kregen. Voor mij was het een openbaring hoe snel het span ontspannen zijn werk deed. Natuurlijk motiveert dat mij om hetzelfde te willen bereiken met mijn paard, wat natuurlijk veel oefening zal vragen. Edwin liet een medewerker (later kwam Anne ook nog) meekijken vanaf de grond, want vanaf de bok zie je niet alles zoals het er vanaf de zijkant uitziet. De samenwerking en het resultaat waren verbluffend. Na de paarden verzorgd te hebben was er tijd voor koffie of een frisje. Jammer genoeg moesten we daarna afscheid nemen want bij ons zou er die dag nog hooi geperst worden. Natuurlijk hebben we Anne en Edwin hartelijk bedankt voor hun ontvangst en instructie en we kregen nog een De Dijkgraaf pet en heuptasje mee. Wat een geweldige dag!

Dank je wel Hoefnet en PSC De Dijkgraaf!

Afgelopen zondagmorgen heb ik dit verslag geschreven na een heerlijke buitenrit, waarbij ik natuurlijk geprobeerd heb de wijze lessen van Edwin te gebruiken. Het hoofdstel had ik op Edwins aanraden al eerder aangepast en met zijn aanwijzingen kan ik merken dat mijn paard fijner en meer ontspannen loopt. De medewerkers van Hoefnet en PSC De Dijkgraaf wil ik graag bedanken voor deze prachtige prijs en de geweldige invulling daarvan!

Ad Schout op de bok bij Edwin van der Graaf