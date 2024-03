Winnaars Noordercup competitie bekend

Dit keer werd de finale gehouden in de provincie Groningen en omdat de scores van de finale dubbel telden voor de competitie, kon de uitslag nog alle kanten op.

Lentethema

De organisatie van PSV ZEO in ‘t Zandt had dit keer de eer om de finale te mogen organiseren en had haar uiterste best gedaan op het parcours. Het ontwerp en bouw was in handen van parcoursbouwer Roelf Lamein en de leden hadden met elkaar gezorgd voor een mooie aankleding in een lentethema, waarbij de schapen en tulpen niet mochten ontbreken.

Het parcours bood uitdaging voor alle deelnemers, met hier en daar lange lijnen voor de snelheid en korte technische lijnen voor de wendbaarheid.

Grote groep jeugd

De wedstrijd werd gestart met de jeugdige menners. Hier kwamen tien combinaties aan de start, die allemaal vol enthousiasme het parcours aflegden.

Reno ten Hoeve bleek het sterkst van allemaal. Nadat hij zich als eerste had weten te plaatsen voor de finale, was hij ook in de finale iedereen te snel af en wist hij beslag te leggen op de eerste plaats met zijn dubbelspan pony’s.

Femmy Ruardy snelste bij de enkelspan pony’s

Bij de enkelspan pony’s was Femmy Ruardy met Veralinda van Nuova het snelste in de basisrondjes en plaatste zich hiermee dan ook als eerste voor de finale. Ook in de finale reed zij de snelste tijd, maar er viel helaas een bal, waardoor ze toch genoegen moest nemen met de tweede plaats. De winst ging hiermee naar Anouk Versluis, die een fractie van een seconde langzamer was, maar wel alle ballen liet liggen.

Frans en Cash weer in topvorm

Ook dit keer waren Frans Zeinstra en zijn paard Cash weer in topvorm. Met supersnelle tijden gaf hij iedereen het nakijken. Zelfs de afgeworpen bal in het finaleparcours weerhield hem niet van de eerste plaats af. Hij was dan ook de terechte winnaar van deze rubriek.

Dominique de Gelder beste tweespan

Bij de tweespan pony’s ging Dominique de Gelder als een speer door de baan. Met twee snelle foutloze manches en ook nog eens een supersnelle finalerit, werd hij winnaar van de dubbelspan rubriek. Ook Jacob Huisma stuurde zijn pony’s vlot door de baan, maar was in de finale net iets te langzaam en moest dan ook genoegen nemen met de tweede plaats.

Jan Dijk wint tweespan paard

Bij de tweespannen paarden reed Hans Reitzema een hele vlotte eerste manche, maar vergooide zijn kansen op de winst in de tweede manche. Jan Dijk reed echter twee foutloze ritten in nagenoeg dezelfde tijden en mocht dan ook de eerste prijs in ontvangst nemen.

Vierspan pony rubriek gewonnen door Hindriëtta Lamein

Voor deze wedstrijd hadden vader en dochter de rollen eens omgedraaid, waar ze normaal gesproken meestal met een dubbelspan de minimarathons rijdt, zat Hindriëtta dit keer aan de leidsels van het vierspan pony’s. En dat ging haar goed af, want ze mocht zich winnaar van deze rubriek noemen.

Noordercup

Het was even rekenen voor het Mendistrict want aan het eind van deze finaledag werden ook de prijzen van de Noordercup uitgereikt. Het bleef lang spannend wie de winnaars werden van deze competitie, want de resultaten van de basisrondes van de finalewedstrijd telden dubbel.

Om kans te maken op de competitiewinst moesten de deelnemers minimaal vier wedstrijden + de finale rijden. Hiervan telden de beste drie resultaten + de finale mee voor de einduitslag.

Winnaars

Uiteindelijk werden de volgende deelnemers winnaars van de competitie:

Jeugd: Reno ten Hoeve

Enkelspan pony: Femmy Ruardy

Tweespan pony: Jacob Huisma

Enkelspan paard: Frans Zeinstra

Tweespan paard: Jan Dijk

Vierspan pony: Arjen Brouwer

