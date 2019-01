Winterse Boeren Minimarathon en DK Oost in Kootwijkerbroek

De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken inclusief jeugdrubriek, uit alle districten. Iedereen is welkom, met of zonder boerenkiel. Op zaterdagavond wordt de finale verreden.

Er zijn nog startplaatsen vrij!

Inschrijven kan via MijnKnhs of via e-mail.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven