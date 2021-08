Winterswijkse menners doen een Ride & Run

Tweespanrijdster Margot Broeze vormde een team met haar vriendin

Diverse Achterhoekse menners lieten zien dat ze ook andere vaardigheden hebben dan alleen mennen en liepen het parcours van 11 km in snel tempo af. Anderen reden mee met hun aanspanning. Het evenement werd volledig georganiseerd door vrijwilligers en sponsoren, waarbij de opbrengst van het inschrijfgeld geheel naar het goede doel gaat. Aansluitend aan de Ride & Run had de organisatie een klein oefenparcours neergezet voor de deelnemende menners.

Voorproefje op de Roparun

Atleten uit Winterswijk doen dit jaar weer mee aan de landelijke Roparun in oktober in Limburg. Voor het 5e jaar doet het Winterswijkse Roparunteam , 100%RunningWinterswijk, mee aan deze jaarlijkse landelijke, non-stop estafetteloop. De Roparun is dit jaar in Zuid-Limburg. Daarbij wordt geld ingezameld voor projecten die het leven van mensen met kanker en hun naasten dragelijker en aangenamer maakt.

Enkelspanmenner Bertie ten Dolle met zijn dochter

Het goede doel

Het opgehaalde geld van de Ride and Run en de Roparun, wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. ” Het Winterswijkse team draagt bij aan projecten met onder andere het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Hospice De Lelie en Hof van Kairos.

Menner Jorn Elburg liep mee en vormde een team met jeugmenster Femke Vriezen (12jr) en groom Carolien Hiddink