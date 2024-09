WK Enkelspannen in Le Pin au Haras staat voor de deur!

Regerend Wereldkampioen Saskia Siebers zal haar titel dit jaar niet verdedigen. Haar paard Axel ging na het WK van 2022 met pensioen. Desondanks is Saskia dit kampioenschap wel weer van de partij. Ze is de Chef d’Equipe van het Canadese team, dat dit jaar met drie rijders mee zal doen aan de landenwedstrijd.

Er zijn dit jaar veel kansmakers voor de medailles, het belooft een spannende week te worden! Toegang tot de wedstrijd is voor iedereen gratis én de wedstrijd is voor de thuisblijvers te volgen via Clipmyhorse.

Klik hier voor de deelnemerslijst en het programma

Publiek op de locatie in Le Pin au Haras tijdens het WK Tweespannen 2023

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.