WK enkelspannen Le Pin au Haras: iedereen is er klaar voor

Nadat de Fransen 2 jaar geleden op het WK in Pau de Nederlanders nog voor moesten laten gaan, zijn ze nu extra gebrand op de titel. Titelverdedigster Saskia Siebers tipt ook het thuisland. “De Fransen hebben echt een heel sterk team. Op alle onderdelen hebben ze iemand die kan winnen en een goede allrounder.” Het zal voor het Nederlandse team dus een pittige opgave worden om een podiumplek te bemachtigen.

Selectieve marathon

In de schilderachtige omgeving van de Franse staatsstoeterij wordt jaarlijks een internationale menwedstrijd gehouden. Sommige hindernissen in de marathon werden al eerder gebruikt, maar zullen nu weer compleet anders worden aangepakt door de Nederlandse parcoursbouwer Johan Jacobs. De marathon is in totaal 15 kilometer lang en telt 8 pittige hindernissen. Tussen elke hindernis is voor de deelnemers steeds een stukje traject van 750 meter. De moeilijkheid van de marathon is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Omdat het traject heuvelachtig is, kan het bij natte weersomstandigheden glibberig worden omdat de ondergrond voornamelijk grasbodem is. Aan de andere kant heeft de bodem een enorm absorptievermogen. Mocht het nodig zijn dan kan de jury, in het belang van het welzijn van de paarden, altijd nog besluiten om de snelheden aan te passen.

Bijzondere voorbereiding

Titelverdedigster Saskia Siebers heeft zelf een compleet andere voorbereiding dan 2 jaar geleden. “Begin van het seizoen zijn we vol verwachting begonnen. We wonnen in Exloo, maar in Kronenberg was Axel na de marathon niet goed. We hebben de tijd genomen om hem goed te laten revalideren en zelfs meer tijd dan er voor stond. Ik heb daarom het NK laten schieten. Dit jaar ga ik voor het WK. Wierden was een testwedstrijd en ik heb niet rustig aan gedaan. Toen en in de periode erna heb ik gekeken of het kon, maar Axel is 100%. Hij is fit en er helemaal klaar voor. Zelf dacht ik na Wierden wel ineens ‘Shit, het moet gaan gebeuren’. Maar ik heb meteen opgeschakeld, de voorbereidingen zijn goed gegaan en nu staan we ervoor.” Over de verwachtingen is de regerend wereldkampioene realistisch. “Als je op het WK bij de beste 10 komt, doe je het goed. En van die 10 kan iedereen wereldkampioen worden. Het moet allemaal wel mee zitten.” Over haar eigen kansen is ze realistisch. Natuurlijk heeft ze een favorietenrol, maar Saskia gaat dit WK met een heel ander gevoel van start. “Ik ben vooral blij dat ik mag en kan rijden. Door de blessure van Axel voel ik geen druk, ook al heb ik misschien een favorietenrol. Ik wil gewoon een goede wedstijd rijden. We gaan zeker ons best doen en ik ga aanvallen.”

Saskia Siebers verdedigt individueel en teamgoud

Programma WK enkelspan Le Pin au Haras

Woensdag 14 september

8.00 – 11.00 uur : veterinaire keuring

17.00 uur : openingsceremonie

Donderdag 15 september

9.00 – 17.00 uur : dressuur

Vrijdag 16 september

9.00 – 17.00 uur : dressuur

19.00 uur : prijsuitreiking dressuur

Zaterdag 17 september

9.00 – 17.00 uur : marathon

Zondag 18 september

9.00 – 17.00 uur : vaardigheid

Prijsuitreiking en sluitingsceremonie op nader te bepalen tijdstip

