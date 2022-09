WK enkelspannen Le Pin au Haras: Saskia Siebers wereldkampioen!

Saskia reed een vaardigheidsproef uit het boekje. Na hindernis 11 had ze op weg naar poort 12 even een extra slingertje, waardoor ze een fractie te laat over de finish kwam en 0,03 aan strafpunten kreeg. Marion Vignaud was na Saskia aan start maar bezweek onder de druk. Nadat er twee ballen waren gerold, moest ook de laatste poort het ontgelden en dat was net teveel. Ze zakte naar het zilver. Kelly Houtappels liet ook alle ballen liggen en kreeg alleen 2,9 strafpunt voor tijdsoverschrijding. Dat was genoeg voor de bronzen medaille.

In het landenklassement gaven de Fransen hun enorme voorspong niet meer weg. Zij wonnen het goud. Eline Houterman reed een prachtige foutloze vaardigheidsproef binnen de tijd. Dat maakte met de 0,03 van Saskia Siebers dat het zilver voor Nederland veilig was gesteld. Duitsland won het brons.

Klik hier voor alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.