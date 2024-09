WK Jonge Menpaarden: Alle paarden goedgekeurd

Morgen om 8:45 uur verschijnt Marion Vignaud (FRA), die afgelopen weekend nog nipt de gouden medaille van het WK Enkelspannen aan zich voorbij liet gaan, als eerste in de ring. Ze start de dag met de vijfjarige Oakley DH en stelt later op de dag nog de vijfjarige Oh La La La SH voor.

Marion Vignaud tijdens de veterinaire keuring vandaag

