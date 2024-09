WK Jonge Menpaarden deze week live te volgen op internet

Gisteren kwamen de deelnemers aan. Vandaag gaat vanaf 11:00 uur de veterinaire keuring van start. Donderdag is de eerste kwalificatieronde en vrijdag is de tweede ronde. Zaterdag wordt dan vervolgens de finale van de dressuur en vaardigheidsproef gereden en zondag weten we na de gecombineerde marathon wie de nieuwe wereldkampioenen vijf-, zes-, en zevenjarige menpaarden zijn.

Onder andere de wereldkampioen van de vijfjarigen in 2023, Idromel Noir met Fabrice Martin en de wereldkampioen van de zesjarigen in 2023, Lemmy-K met Mario Gandolfo, zijn dit jaar weer van de partij. Voor Nederland is Saskia van Heesch met twee paarden aanwezig. Zij start met Onana bij de vijfjarigen en met Niek bij de zesjarigen.

Klik hier voor de livestream via ClipMyHorse.tv

Klik hier voor de deelnemers, startlijsten en resultaten

Fabrice Martin won vorig jaar met Idromel Noir de gouden medaille bij de vijfjarigen. Dit jaar zijn ze van de partij bij de zesjarigen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.