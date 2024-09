WK Jonge Menpaarden: Dubbel goud voor Jessica Wächter

Vijfjarigen

De Wereldkampioen van de vijfjarigen is Carlo 570, met Jessica Wächter (GER) aan de leidsel. Het zilver ging daar naar Marion Vignaud (FRA) met Oh La La La SH, voor haar de tweede zilveren WK medaille binnen één week! Vorige week won Marion al voor de tweede keer op rij de zilveren medaille op het WK Enkelspannen met haar First Quality. De bronzen medaille bij de vijfjarigen bleef ook in Frankrijk. Deze ging naar Morgane Pennec (FRA) met Impuls. Saskia van Heesch (NED) en Onana eindigden op een hele mooie achtste plaats in totaal.

Marion Vignaud met Oh La La La SH

Zesjarigen

Bij de zesjarigen lagen de punten een stuk hoger. Waar bij de vijfjarigen was het opgetelde puntenaantal van de dressuurproef zaterdag en de gecombineerde marathon, met uitzondering van Jessica Wächter en Carlo 570, niet hoger dan vijftien punten in totaal. Bij de zesjarigen wist echter de volledige top vier boven de vijftien punten te halen. De gouden medaille was hier voor Weronika Kwiatek (POL) met Elektroda. De twee scoorden een 8,36 voor de dressuurproef en een negen voor de marathon vandaag! Het zilver ging naar Bettina Winkler (GER) met Hermann 91. Fabrice Martin (FRA) en Idromel Noir, die vorig jaar de gouden medaille wonnen bij de vijfjarigen, wonnen dit jaar de bronzen medaille bij de zesjarigen.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen wist Jesscia Wächter (GER) nogmaals de gouden medaille te winnen! Vorige week eindigde ze nog een hele goede elfde plaats op het WK Enkelspannen in Le Pin au Haras en deze week won ze met beide paarden die ze voorstelde op het WK Jonge Menpaarden de gouden medaille. Een bewonderingswaardige prestatie, maar het verschil met de zilveren medaille, Weronika Kwiatek (POL) en Milo V, was slechts 0,20 punt. Het was dus een spannende strijd of Weronika of Jessica er met twee gouden medialles vandoor zou gaan! De bronzen medaille werd gewonnen door Mario Gandolfo en Lemmy-K. Mario werd vorige week wereldkampioen enkelspannen in Le Pin au Haras en won vorig jaar met Lemmy-K het goud bij de vijfjarigen.

Weronika Kwiatek met Milo V

In gesprek met Jessica Wächter

Hoefnet sprak met Jessica over haar bijzondere prestatie. “De vijfjarige Carlo 570 (v. Cardett) en de zevenjarige Gucci SFT (v. Lord Brown) zijn beide Sächisch Thüringisches Schweres Warmblut (STSW). Carlo is in eigendom van Martin Philipp, een hele goede vriend en klant van ons. Hij staat vanaf februari bij mij, om het verder op te leiden voor de toekomst. Vanaf het moment dat ik de leidsels in handen kreeg wist ik gelijk dat het een heel bijzonder paard is met veel talent”, laat Jessica aan Hoefnet weten. Hij kan geweldig goed stappen, heeft een top karakter en blijft altijd heel goed in takt. Natuurlijk ben ik super blij met wat hij heeft laten zien deze week. De onderdelen die belangrijk zijn voor de jonge paarden proeven, zoals aanleuning, takt, overgangen en de buiging laat hij heel goed zien voor een vijfjarige. Dit, in combinatie met dat hij vandaag in de marathon liet zien dat hij graag werkt en met je meedenkt, heeft ons denk ik uiteindelijk bekroond tot wereldkampioen!”

De zevenjarige Gucci SFT (v. Lord Brown) is in eigendom van Jessica zelf. “Gucci is echt een ‘once in a life-time’ paard. Zij heeft een geweldig karakter en werkt ontzettend graag. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die niet weg van haar zijn als ze erachter plaatsnemen! Gucci is al drie keer Duits kampioen Jonge Menpaarden geworden, bij de vier-, zes- en zevenjarigen. Op haar vijfde heeft ze een veulen gekregen, dus toen hebben we haar niet uitgebracht in de sport. Het meest opvallende aan Gucci is denk ik haar stap, haar soeplesse, haar mooi gedragen draf en galop en haar super stabiele takt.”

Jessica Wächter met Carlo 570

Verschillen

“Gucci is echt een machine. Dat paard klopt van top tot teen. Als je haar de goede vraag stelt geeft ze eigenlijk altijd het goede antwoord terug. Carlo is natuurlijk twee jaar jonger, dus die moet nog iets meer meters maken. Een vijf- en zevenjarig paard kun je in dat opzicht natuurlijk moeilijk met elkaar vergelijken!”

“Hoe de toekomst met Carlo eruit gaat zien is nog even afhankelijk van het plan van de eigenaar. Daar hebben we het nog niet over gehad, haha! Maar met FST Charly Brown (wereldkampioen zesjarigen 2018 en de elfde plaats op het WK Enkelspannen dit jaar) en Dream Catcher FRH (wereldkampioen vijf- en zesjarigen in 2021 en 2022) heb ik al twee hele goede paarden klaarstaan voor de sport. Het is daarom het plan dat Gucci de fokkerij in gaat.”

Jessica Wächter met Gucci SFT

