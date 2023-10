WK Jonge Menpaarden: Geweldige binnenkomer voor de Nederlanders

Donderdag werd de eerste kwalificatieronde gereden. Daar kwalificeert normaal gesproken 50% van de rubriek zich voor de finale, mits zij een 6.0 scoren of hoger. Bij de vijfjarigen moest meer dan 50% zich opnieuw proberen te kwalificeren, omdat minder dan 50% een 6.0 of hoger wist te halen.

Noxander en Love to Dance direct gekwalificeerd

Saskia Siebers kwalificeerde zich donderdag al meteen met het eerste paard dat ze voorstelde, de vijfjarige Noxander (v. Jakarta). “Dat was echt heel knap”, laat Chef d’Equipe Rudolf Pestman weten. Ook Wilbrord van den Broek kwalificeerde zich donderdag gelijk voor de finale met de zesjarige Love to Dance (v. Danser). Hij scoorde een hele mooie 7.0 gemiddeld. Voor hem viel helaas wel een bal van de kegels, waardoor hij 0.30 punt aftrek kreeg.

Puntentelling

“Op dit kampioenschap gaat de puntentelling helemaal anders dan dat we gewend zijn. Bovendien heeft Nederland de afgelopen zeven jaar niet meegedaan. Het is voor ons allemaal een beetje wennen.”

De proeven op het WK Jonge Menpaarden worden beoordeeld op de stap, arbeidsdraf, middendraf, africhting van het paard, de manier waarop de kegelpoorten in de proef gereden worden en de algemene indruk. “Het gaat dus niet om hoe je de onderdelen uitvoert, maar de manier van je paard voorstellen en de kwaliteit van het paard. Ze willen onder andere paard zien dat mooi door zijn lijf beweegt, in balans is en op verbinding loopt in de aanleuning.”

Gekwalificeerden na vrijdag

Vandaag was het aan Saskia Siebers met de vijfjarige Nulleke (v. Jakarta), Sabrina Melotti met de zesjarige Melotti Texel (v. Edmundo), Wilma Meulendijk met de zevenjarige Lion (v. Du Mat sou Hunter) en Hans Hoens met de vijfjarige Nico-T (v. Cizandro) en Nestor Rose (v. Maker’s Mark) om zich opnieuw te proberen te kwalificeren.

“Na de kennis de we gister hebben opgedaan heeft Saskia Nulleke super voorgesteld. Ze scoorde daarmee een 7.0 gemiddeld. Ook Sabrina Melotti stuurde haar Melotti Texel geweldig rond. Zij kreeg zelfs een 7.17 gemiddeld. Helaas viel vandaag het doek voor Wilma Meulendijks en Hans Hoens. Zij gaan niet van start in de finale.

Finale

Morgen beginnen de gekwalificeerden aan de finale. Deze bestaat uit een dressuurproef die zaterdag verreden wordt en een soort minimarathon (twee hindernissen met kegelpoorten ertussen) op zondag. De combinatie tussen deze twee onderdelen zal uiteindelijk de nieuwe wereldkampioenen bekend maken. “Ze rijden morgen een andere proef dan de afgelopen twee dagen. Ik heb er heel veel zin in. We hebben een super leuk team, met een super sfeer en het is heel leuk om iedereen met de jonge paarden bezig te zien. We gaan gewoon kijken hoever we kunnen komen!”

