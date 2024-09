WK Jonge Menpaarden: Kwalificatierondes zitten erop

De afgelopen twee dagen werd er een dressuurproef gereden met enkele vaardigheid-poorten erin. Morgen staat er een andere dressuurproef op het programma waarbij geen kegels gereden worden.

Onana scoort

Er werd in de eerste kwalificatieronde door vijf combinaties een 8,00 of hoger behaald. Voor Saskia van Heesch met Onana DG (v. Just Wimphof) was de score van 8,00 goed genoeg om de rubriek van de vijfjarige menpaarden te winnen.

“Ik zei aan het begin van het seizoen al tegen eigenaresse Carolijn de Leeuw dat ik dacht dat hij een heel goed paard zou zijn voor het WK Jonge Menpaarden dit jaar. Het is een heerlijk dier om mee te werken en hij pakt het allemaal heel makkelijk op. Ondanks dat hij niet veel wedstrijdervaring heeft, is hij toch al behoorlijk ver in zijn opleiding”, laat Saskia van Heesch aan Hoefnet weten.

“Carolijn ging bijna direct in op mijn voorstel om Onana samen met Niek (v. Idol) mee te nemen naar het WK Jonge Menpaarden. Ik heb niet eerder meegedaan aan dit kampioenschap, ik had er vaak de paarden niet voor of ze hadden niet de juiste leeftijd. Maar het is heel fijn om er dan dit jaar twéé mee te kunnen nemen, dat houdt je wel bezig deze week! En het is trouwens ook een prima reis naar Lamotte Beuvron, de locatie hier waar het WK gehouden wordt.”

Saskia van Heesch & Onana

Regen

De organisatie en de deelnemers hebben te dealen met veel regen. De dressuurring is daarom al verplaatst van het zand naar de grasbaan, waar het iets minder zwaar is voor de paarden. Vervolgens is de ring op het gras ook al enkele keren verplaatst. Ze doen er alles aan om het zo licht mogelijk te houden voor de paarden.

Saskia en Niek wisten zich gisteren en vandaag niet te selecteren voor de finale. “Hij is iets minder ver in zijn opleiding dan de rest, hij mist nog wat kracht. Dat kom je in de modder natuurlijk extra duidelijk tegen, maar ik ben superblij dat hij donderdag een acht kreeg voor zijn galop. En dat voor een tuigpaard!”

Scores van acht en hoger

Bij de zesjarigen wist de Poolse Weronika Kwiatek donderdag overtuigend te winnen. Zij stuurde de zesjarige Elektroda naar de monsterscore van 8,50 punten. De tweede plaats was daar voor de Duitse Bettina Winkler met Equus Maximus met 8,00 punten. Een sterke groep dus.

Ook de overwinning bij de zevenjarigen ging naar Duitsland. Daar sleepte Jessica Wächter donderdag met haar Gucci FST de score van 8,44 binnen. En ook hier deed Weronika Kwiatek goede zaken. Ze eindigde als tweede met Milo V met de score van 8,33. Zij selecteerden zich dus allen direct voor de finaleproef van morgen.

Morgen beginnen alle gekwalificeerden weer op nul. De resultaten van gisteren en vandaag tellen dus niet mee. De finaleproef van morgen telt voor 50% mee met het eindresultaat. De andere 50% is het resultaat van de gecombineerde marathon van zondag, waar een marathonhindernis en kegelpoorten gereden worden. De vijfjarigen rijden één marathonhindernis met kegelpoorten, voor de zes- en zevenjarigen staan er twee marathonhindernissen met kegelpoorten in de baan.

Bettina Winkler

