WK Kronenberg 2018: Den Elzen en Poppen houden leidende positie vast

De meeste paramenners leken vandaag te spelen met de pittige technische hindernissen in de marathon. Martje Witvoet knalde door de hindernissen. Naarmate het parcours vorderde leek haar pony Havehoeve’s Boy steeds gretiger te worden en de eerste plaats in de marathon in Grade 1 was een feit. Marathonspecialist Heiner Lehrter reed zeer aanvallend, maar slaagde er niet in om toptijden neer te zetten. Jacques Poppen reed in de eerste vier hindernissen de snelste tijd, maar tikte er in hindernis 7 een balletje af, mede doordat in die hindernis zijn binnensingel brak nadat hij een paal schampte. Een provisorische reparatie met een stuk touw was niet ideaal en maakte dat rustig op safe uitrijden het devies was. Gelukkig liep het ondanks de materiaalpech goed af voor Poppen en staat hij na de marathon nog steeds aan de leiding voor Heiner Lehrter. Martje Witvoet is door haar mooie marathonresultaat opgeklommen naar de derde plaats.

Martje Witvoet won de marathon in Grade 1

In Grade 2 won Francisca den Elzen de marathon. Haar Albrecht’s Hoeve’s Lars was gretig in de hindernissen. Moe maar voldaan kijkt Den Elzen terug op haar prestatie. ‘Lars maakte zich best druk en daardoor raakte niet alleen hij, maar ook ik tegen het einde van de marathon best vermoeid.’ Naast de geroutineerde Bart Blom heeft ze Lars dit jaar pas voor het eerst op het hoogste niveau uitgebracht. Hij heeft dus nog maar een paar grote wedstrijden gelopen. Den Elzen heeft Lars al van jongs af aan en heeft hem zelf opgeleid. ‘Ik ben blij dat ik nu twee fijne pony’s heb’, straalt ze. ‘De entourage hier is geweldig en het is mooi om zulke hindernissen te mogen rijden.’

Morgen vanaf 13.00 uur rijden de paramenners de afsluitende vaardigheidsproef en is de ontknoping van dit wereldkampioenschap.

Alle uitslagen vind je hier

Bekijk de foto’s van de marathon

Jacques Poppen moest na materiaalpech de marathon op safe uitrijden