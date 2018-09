WK Kronenberg 2018: marathon om van te smullen

Het was genieten van voor het massaal toegestroomde publiek. Tot op het laatste moment was de marathon spannend en steeds weer werden de gereden hindernistijden verbeterd. Het publiek kwam ogen tekort en een overwegend oranje gekleurd supporterslegioen golfde over het veld van hindernis naar hindernis. De onderlinge verschillen in de hindernistijden in de top van het klassement waren maar minimaal en wie een balletje reed had dure strafpunten.

Jean Michel Olive (FR) won de marathon

De Fransman Jean Michel Olive was uiteindelijk de allersnelste en won de marathon. Na zijn 24e plek in dressuur staat hij nu op de derde plaats. Met Marion Vignaud (negende) bracht hij het Franse team naar de tweede plaats in de tussenstand. Naast de Fransen maakten ook de Duitsers een opmars. Dieter Lauterbach, tevens individueel titelverdediger, en Philipp Faisst brachten hun land weer dichterbij een medaillepositie. En de individueel deelnemende Duitser Jens Chladek reed naar de derde plek in de marathon. Het in dressuur zo succesvolle Oostenrijk kelderde naar plaats 7 nadat er niemand uit het team in de top 20 eindigde.

Frank van der Doelen in hindernis 5

Voor het Nederlandse team waren er mooie resultaten. Het beste Nederlandse marathonresultaat werd geboekt door Frank van der Doelen. Saskia Siebers vloog met Axel zonder iets te raken door de hindernissen en stond lang aan de leiding in het gecombineerde klassement. Uiteindelijk ging de Pool Bartolomiej Kwiatek haar voorbij. Het Nederlandse team staat nu op kop, maar de top 4 in het landenklassement ligt heel dicht bij elkaar. In de individuele rangschikking is het verschil tussen Bartolomiej Kwiatek en Saskia Siebers minder dan 0,2 strafpunt. In de top zes is het omgerekende onderlinge verschil binnen twee afgeworpen balletjes. Het is dus ongekend spannend op het WK voor de enkelspannen.

