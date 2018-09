WK Kronenberg 2018: Nederlands enkelspanteam schrijft geschiedenis

Het werd een spannende slotdag vandaag in Kronenberg. In het landenklassement lag alles dicht op elkaar en al vroeg in de wedstrijd reed Anne Violaine Brisou het eerste nulrondje voor Frankrijk. Maar Frank van der Doelen deed hetzelfde voor Nederland en toen ook Saskia Siebers alle ballen liet liggen en alleen 0,41 strafpunten voor tijd liet noteren was het goud voor Nederland zeker. Frankrijk won het zilver na een foutloze rit van Marion Vignaud en Polen pakte brons.

‘Vooraf had ik onze kansen ingeschat op brons,’ zegt Ad Aarts. ‘We hebben hier naar toe gewerkt, en dit is een droom. Ons team heeft het geweldig gedaan en ik ben heel trots op ze. Frank van der Doelen is boven zichzelf uitgestegen. Eline Houterman had gewoon de pech dat haar paard uitgerekend in deze wedstrijd niet zo wilde als anders en dat is inherent aan de enkelspansport. En Saskia Siebers? Die rijdt gewoon top. Haar paard loopt op twee teugels, heeft souplesse en ze rijdt met controle. Zij is een voorbeeld van hoe het moet. Ik had echt gehoopt dat zij hier wereldkampioen zou worden. Deze teammedaille is voor mij van grote waarde. We hebben hier een aantal jaren aan gebouwd, ook in de breedte. De wijze waarop we als land dit nu hebben bereikt geeft voldoening.’

Het gouden enkelspanteam v.l.n.r: Eline Houterman, Frank van der Doelen, Saskia Siebers