WK Kronenberg 2018: De deelnemers zijn er klaar voor!

Vanavond is het officiële startschot van het Wereldkampioenschap tijdens de opening in attractiepark Toverland. Daar worden alle deelnemers voorgesteld en is iedereen van harte welkom om te komen kijken en hun favorieten toe te juichen.

De cijfers

Gisteren arriveerden de deelnemers op de hippische terreinen van Grandorse in Kronenberg. Er zijn maar liefst 106 deelnemers uit 24 landen. Het is het tiende WK voor enkelspannen en het wordt voor het eerst in Nederland gehouden. Voor de Paramenners is het de elfde keer dat er een wereldkampioenschap is. Twee jaar geleden werd het WK voor Paramenners ook in Nederland verreden, in Beesd.

Dat mennen een tak van paardensport voor jong en oud is, blijkt uit de leeftijden van de deelnemers. De jongste deelnemers is de 17-jarige Luxemburgse Marie Schiltz. Paramenner Robert Giles is met 70 jaar de oudste in het deelnemersveld.

Pech

Een bittere pil voor de Duitse Marlen Fallak. Haar paard Tessa werd vandaag na de training plots kreupel, waardoor zij naar huis is gegaan. Haar plaats wordt ingenomen door de eerste reserve van het Duitse team Jens Chladek met Cheyenn.

Drie menners meldden zich al eerder af: paramenners Michaela Holmberg (Zweden) en Theresa Leal (USA) en enkelspanmenner Franz Schiltz (Luxemburg).

Bekijk hier de foto’s van de aankomst deelnemers

Bekijk hier de foto’s van de training van vandaag

Voor livestreaming ga naar www.worldhorsedriving.nl