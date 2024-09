WK Le Pin 2024: ‘Super Mario’ wint marathon, Frankrijk leidt landenklassement

De pas 22-jarige teamrijder Ciara Schubert uit Duitsland nestelde zich op plaats twee tussen de Zwitserse heren in, en ook de zesde en achtste plaats werden door Duitse dames opgeëist.

Dressuurwinnares Kelly Bruder had een onfortuinlijke dag. De Canadese liet hier en daar een bal rollen en verloor haar groom in hindernis 1, waardoor zij veel strafpunten opliep en in het -in voetbaltermen uitgedrukte- ’tweede rijtje’ belandde. Ze is in het tussenklassement gezakt naar de zeventiende plaats.

De Française Marion Vignaud, tweede in de dressuur, reed wel een uitstekende marathon en met een twaalfde plaats in de marathon gaat zij nu aan de leiding in het tussenklassement na twee onderdelen. Haar landgenote Claire Lefort reed de marathon nog beter met een vijfde plaats, maar zij rijdt niet voor het landenteam.

Geen topdag voor Nederland

Nederlands teamrijder Larissa Jansma reed zich verdienstelijk naar een nette negentiende plaats, waarmee zij de beste Nederlandse uitslag noteerde. De teamrijders waren niet allemaal fortuinlijk: Eline Houterman liep veel strafpunten op na een herstelde parcoursfout in de tweede hindernis en Pieter Karelse is geëlimineerd vanwege een niet-herstelde parcoursfout. Beste Belg was teamrijder Pieter-Jan Brynaert op de 29ste plaats.

Landenklassement: Duitsland zit Frankrijk op de hielen

In het landenklassement is de voorsprong van het Franse team als sneeuw voor de zon gesmolten. De Fransen hebben een minimale voorsprong van 1.2 strafpunten op Duitsland, maar één bal kan hun hoop op een tweede gouden plak in hun thuisland verloren doen gaan. De Zwitsers hebben vrijwel net zulke grote kansen op het kampioenschap, want zij hebben -na hun fantastische marathon en met een Mario en Stefan in topvorm- slechts 5,2 punten goed te maken op het leidende Franse team.

Het wordt vandaag dus bloedspannend in het afsluitende onderdeel: de vaardigheid!

Klik hier voor alle uitslagen en de startlijst voor de vaardigheid

Klik hier voor de livestream

Klik hier voor het fotoalbum

Mario Gandolfo