WK Ponymennen Oirschot: Opnieuw goud voor Cédric Scherrer, Rodinde Rutjens en Marijke Hammink

Toch wisten in alle rubrieken de regerende wereldkampioenen zichzelf te bewijzen. Zowel Cédric Scherrer (SUI) als Rodinde Rutjens en Marijke Hammink werden dit jaar opnieuw Wereldkampioen.

Tweede keer op rij goud

Cédric Scherrer (SUI) wist zijn eerste plaats vandaag vast te houden en mag zich voor de komende twee jaar wederom Wereldkampioen enkelspan pony noemen. Hij won deze titel ook al op het WK in Le Pin au Haras in 2021. In 2017 en 2019 won hij de zilveren medaille.

Cédric reed in Oirschot naar eigen zeggen ‘De dressuurproef van zijn leven’, en won gisteren de marathon. Ondanks de tien strafpunten in de vaardigheid vandaag mocht hij welverdiend de gouden medaille omhangen.

Ook Berengere Cressent (FRA) wist haar plaats vandaag in handen te houden. Na haar tweede plaats in de dressuur en de derde plaats in de marathon, stond ze voor de vaardigheid op de tweede plaats. Ze won aan het eind van de dag de zilveren medaille. Sebastien Pallen (BEL) moest zijn derde plaats in het tussenklassement afstaan aan Anna Genkinger (GER). Zij won met slechts één gevallen bal de bronzen medaille.

Anniek Schuiling werd met haar nog maar achtjarige Denenburgh’s Doortje, die dit seizoen voor het eerst op dit niveau loopt, heel knap vierde. Ze is daarmee de beste Nederlander bij de enkelspannen. “Ik heb onwijs van haar genoten vandaag. Voor mij is ze eigenlijk al kampioen. Haar allereerste seizoen op dit niveau, haar eerste WK en dan gelijk zo’n resultaat neerzetten! Voor mij is het een vierde plaats met een gouden randje”, laat ze aan Hoefnet weten. Een grote belofte voor de toekomst dus!

Cédric Scherrer is opnieuw Wereldkampioen

Ook Rodinde Rutjens verdedigd titel succesvol

Na de marathon van gister kleurde het podium van de tweespannen volledig oranje. Rodinde Rutjens ging aan de leiding en wist dat met haar derde plaats in de vaardigheid vandaag vast te houden. Daarmee wint ze voor de derde keer op rij het goud.

Cas Hendriks en Melanie van de Bunt wisselden vandaag van positie. Daarmee is het zilver voor Melanie van de Bunt. Dit WK is haar laatste wedstrijd was. Hierover vertelde ze eerder aan Hoefnet. Het brons gaat naar Cas Hendriks. Vera Bütikofer eindigde op minder dan een bal afstand van Cas op de vierde plaats.

Rodinde voor de derde keer op rij Wereldkampioen

Marijke Hammink wint opnieuw

Marijke Hammink won vrijdag de dressuur, werd vierde in de marathon en won vandaag de vaardigheid met 3.33 strafpunten. Ze mag zich daarmee voor de tweede keer op rij Wereldkampioen vierspan pony’s noemen.

Ondanks dat ook bij de vierspannen niemand dubbel foutloos was, bleef de volledige top vier na de marathon ongewijzigd. Yannik Scherrer (SUI) won met zijn tweede plaats in de dressuur, derde plaats in de marathon en tweede plaats in de vaardigheid het zilver. Dat is voor hem ook de tweede keer op rij. Op het WK in Le Pin au Haras 2021 eindigde hij ook na Marijke op de zilveren plaats. Hier in OIrschot bleef hij op 0.53 strafpunten afstand van Marijke. Zilver met een gouden randje dus!

Steffen Brauchle (GER) maakt het podium van de vierspannen compleet. De beste Belgische prestatie werd neergezet door Julien Vanhoenacker. Hij eindigde met zijn achtste plaats in de dressuur, zijn overwinning in de marathon en de vierde plaats in de vaardigheid net naast het podium op de vierde plaats. In de landenwedstrijd eindigde België ook als vierde. Daarbij telde het resultaat van de marathon en de vaardigheid van Julien mee.

Marijke Hammink

Landenwedstrijd

De Landenwedstrijd werd dit jaar, net als op het WK in Le Pin au Haras 2021, opnieuw gewonnen door Nederland. Milou Huisman, Brent Janssen, Rodinde Rutjens, Melanie van de Bunt, Marijke Hammink en Jan de Boer waren hier onderdeel van.

Het werd ze overigens niet makkelijk gemaakt, want Zwitserland won met 0.32 strafpunten het zilver! Ook hier bleef het dus tot aan het eind spannend! Duitsland won zeer verdienstelijk het brons.

“Ik denk dat we nog nooit zo hard voor de winst moesten vechten als vandaag. Die 0,32 strafpunten verschil met Zwitserland is natuurlijk bijna niets”, lacht de bondscoach opgelucht. “Het is prachtig om zo in eigen land te winnen. Het was een mooie selectieve wedstrijd. We zetten met het resultaat, net als vorige week in Exloo, de Nederlandse mensport weer mooi op de kaart. Dat Marijke opnieuw wint bij de vierspannen is heel knap en dan ook een volledig Nederlands podium bij de tweespannen, dat heb ik nog nooit meegemaakt!”

Klik hier voor de resultaten

Klik hier voor het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.