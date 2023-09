WK Ponymennen Oirschot: Volledige Nederlandse top 3 bij de tweespannen

Enkelspan rijder Cédric Scherrer (SUI) won na de dressuur op woensdag vandaag ook de marathon. Hij lijkt onverslaanbaar voor zijn tegenstanders. “Ik ben echt onwijs blij”, laat hij weten. Berengere Cressent (FRA) hield haar tweede plaats in de dresuur vast door haar derde plaats in de marathon. Sebastian Pallen (FRA) maakt het podium van het tussenklassement compleet door de tweede plaats in de marathon. Anniek Schuiling hield haar vierde plek na de dressuur vast met de elfde plaats in de marathon.

Cédric Scherrer

Tweespannen

Bij de tweespannen kleurt het podium van het tussenklassement volledig oranje. Rodinde Rutjens staat door haar eerste plaats in de marathon nu op de eerste plaats. “De pony’s waren abnormaal, ik dat dit van tevoren echt niet gedacht!” reageert ze enthousiast. Cas Hendriks staat nu tweede. “We hebben de afgelopen twee jaar niet de resultaten behaald in de marathon die we graag zouden willen. Ik ben heel blij dat de pony’s nu niet alleen goed te sturen waren, maar ook weer goed aan wilden pakken”, laat Cas Hendriks na afloop weten.

“In hindernis 1 dacht ik dat het kort draaien niet zo snel ging, maar toen we eruit gingen hoorde mijn groom dat ze omriepen dat we de snelste tijd hadden. Dat is natuurlijk een heel fijn begin. Uiteindelijk had ik op zes hindernissen de snelste tijd toen ik eruit reed.” Uiteindelijk scoorde hij 0.66 strafpunt meer dan Rodinde.

Landgenoot Melanie van de Bunt heeft door haar vijfde plaats vandaag haar derde plaats na de dressuur vast kunnen houden. Zij staat op iets minder dan één bal afstand van Cas en Vera Bütikofer (SUI) staat precies één strafpunt achter Melanie. Voor Anneke Cremers is het WK helaas voorbij. Ze is omgegaan.

Cas Hendriks

Kleine verschillen

Marijke Hammink staat ook na de marathon nog op de eerste plaats, maar het verschil tot Yannik Scherrer (SUI) de nummer twee, is minimaal. Ze staat 0.31 voor op de Zwitser. Het wordt dus nog spannend morgen in de vaardigheid!

Door een niet-herstelde parcoursfout is het WK van Dianne Legemaat – Van Bemmel helaas voorbij.

