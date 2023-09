WK Tweespannen Le Pin: Martin Hölle leidt het klassement

Vele mooie cijfers prijken op het protocol van Hölle. Zo was de jury het onder andere eensgezind over de uitgestrekte draf, de halve cirkel links en de halve cirkel rechts. Daar kreeg hij van de vijfkoppige jury alleen maar achten voor. Ook de laatste uitgestrekte draf over de middellijn en het halthouden was uit het boekje. Daar kreeg vier negens en een 8,5 voor. De totaalscore: 36.92 strafpunten. Een goed begin dus voor de jonge Hongaar, die de afgelopen drie jaar al de Wereldtitel wist te winnen.

Martin Hölle wint de dressuur op het WK Tweespannen

Grote verschillen

Frank Grimonprez (FRA) heeft ook goede zaken gedaan vandaag. Hij scoorde 41.45 strafpunten en staat daarmee op de tweede plaats. Kristof Osztertag (HUN) maakt het podium compleet met zijn goede score van 48.46.

De verschillen in de top drie lijken groot, maar er kan nog van alles gebeuren in de altijd moeilijke marathon van Le Pin au Haras. Parcoursbouwer Gabor Fintha heeft, zeker in hindernis 1 tot en met 4, voor voldoende uitdaging gezorgd. “Daar zijn een paar E- en F-lijnen die dwars door de hindernis lopen. Daardoor moet het tempo in die hindernissen op het begin iets naar beneden, maar later kan je dat wel weer opvoeren”, vertelt Stan van Eijk, de beste Nederlander in de dressuur.

Stan van Eijk beste Nederlander

We vragen hem naar zijn proef. “Als je me van tevoren had gevraagd of ik hier blij mee zou zijn, dan had ik zeker ‘Ja’ gezegd. Ik heb door wat wisselingen in het span geen makkelijk seizoen gehad, maar ik ben zeker blij met mijn score en de plaatsing”, vertelt hij tevreden. “De baan was vandaag iets zwaarder dan ik verwacht had. Hij was niet slecht hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar daardoor merkte ik wel dat mijn linkerpaard, de nieuwere Don Briano, iets kracht en bevestiging tekortkwam. Het ging zeker niet slecht en ik ben tevreden met mijn proef, maar de dagen ervoor waren ze iets fleuriger. Dat had ik gehoopt vandaag te kunnen laten zien.”

“En weet je wat het is? Martin staat, zoals vaak, helemaal bovenaan. Grimonprez staat daar vrij dicht op en daarna zit er een clubje toch wel vrij dicht bij elkaar. Dat is toch mooi? Daarnaast staan we er, met onze vierde plaats in de Landenwedstrijd, ook niet slecht op. De marathon voor morgen is pittig, maar dat mag ook op zo’n kampioenschap. De paarden zijn fit, het traject is zwaar en ik heb een goed gevoel bij de hindernissen. We hebben dit jaar best wat internationale wedstrijden gereden, die niet erg licht waren. Ik weet dus dat de paarden fit en sterk genoeg zijn. Ik heb zin in morgen, we gaan het zien!”

Landenwedstrijd

Met de twee geweldige resultaten van Martin Hölle en Kristof Osztertag gaat Hongarije aan de leiding in de Landenwedstrijd. Door het resultaat van Franck Grimonprez en Francois Dutilloy (achtste), staat Frankrijk nu op zilver. Duitsland maakt het podium van het tussenklassement compleet door de scores van Marco Freund en Anna Sandmann. Zij eindigden vandaag op plaats vier en vijf. Nederland staat op de vierde plaats in het tussenklassement door de resultaten van Stan van Eijk en Erik Evers.

Morgen wordt de marathon gereden. Kalman Babo (ROU) gaat morgenochtend om 9:00 uur als eerst van start.

